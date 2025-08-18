Lorna Cepeda y Natalia Ramirez vienen a Venezuela: entérate por qué y cuándo viajan

Suscríbete a nuestros canales

Lorna Cepeda ("La Peliteñida") y Natalia Ramírez ("Marcela") transformaron su rivalidad ficticia en una amistad real de 28 años, consolidada tras el fenómeno global de Betty la fea. Pese a un inicio complejo —Ramírez admitió: "Yo voy a trabajar, no a hacer amigos"—, hoy son "como hermanas". Su evolución refleja el legado de la telenovela que las unió: un ícono que revive generaciones con frases como "¡Qué embarrada, Marcela!". Las actrices han decidido transformar su amistad y complicidad en una obra de comedia “Muertas de la risa”.

La obra, escrita y dirigida por Juan Ricardo Gómez, sitúa a las actrices en una situación disparatada: se encuentran en una morgue reconociendo al mismo hombre como su pareja fallecida. Entre secretos destapados y choques de egos, exploran el "amor, el desamor y el amor propio" con un humor ácido que ha agotado entradas en Colombia, Argentina y Centroamérica. "Pondrán en tela de juicio el amor que han sentido por su hombre", adelanta la sinopsis que les consiguió 18 minutos de ovaciones en Medellín.

Tras triunfar en el Teatro Broadway de Buenos Aires y el Canout de Lima, "Muertas de la risa" aterriza en Caracas el 28 de noviembre, gracias a la operadora turística Fiesta Travel. La función única en el Centro Cultural Chacao marca su debut conjunto en el país, cerrando una gira por 5 naciones. Las entradas —próximas en venta— incluirán planes con hospedaje y traslados, reforzando el compromiso de la empresa con experiencias culturales "únicas y seguras" desde Venezuela.

Nostalgia + comedia: El combo perfecto

El evento fusiona el cariño por los personajes de Ecomoda con un mensaje actual: "El amor no se comparte, no se compra, no se vende". Fans revivirán momentos emblemáticos, mientras las actrices celebran su vínculo con el público local. Con la segunda temporada de Betty en camino, esta visita sella su reinado como reinas de la comedia latina.

