Amigo íntimo de la familia Aguilar opina sobre la controversial entrevista de Nodal: Ya no hay nada que arreglar

Jomari Goyso, amigo íntimo de la familia Aguilar, desliza duras críticas a Christian Nodal en Despierta América (Univision): "Intentó defender a Ángela, pero sus palabras se interpretaron mal". Según el experto, la entrevista con Adela Micha solo profundizó la crisis: "La gente ya compró una historia negativa. No hay nada que arreglar". Billboard confirma que el tema generó 1.2M de tweets en 24 horas, un 78% críticos hacia Nodal.

Goyso revela el supuesto desacuerdo de Ángela Aguilar: "Siento que no le hubiera gustado nunca que esa entrevista pasara". Aunque aclara no hablar por ella ("esto lo digo yo personalmente"), enfatiza su conciencia del daño reputacional: "Ella sabe que la gente ya no cree nada, perdieron la confianza". People en Español destaca que Aguilar borró 12 fotos con Nodal de su Instagram tras la polémica.

¿Cuáles son las consecuencias de la entrevista?

El conductor ejemplifica la distorsión en redes: "Muchos creen que Ángela escribió 'Soy fan de tu relación', ¡mentira 100%!". Denuncia que falsedades como esta se viralizan sin verificación, creando narrativas tóxicas. El Universal documentó 47mil publicaciones replicando ese texto falso, pese a desmentidos oficiales de su equipo.

Goyso aconseja silencio: "Hay que continuar". Analistas como Chiquibaby (Telemundo) coinciden: "Cada palabra de Nodal alimenta el circo mediático". Mientras Aguilar se enfoca en su gira Mexicana Enamorada (16 fechas vendidas), Nodal canceló 3 conciertos según Rolling Stone, reforzando teorías de crisis.

