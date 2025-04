Angela Aguilar se pronuncia sobre la canción que circula en redes tirándole a Cazzu 

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida cantante Angela Aguilar ha emitido un comunicado oficial a través de sus redes sociales para aclarar la reciente circulación de canciones y audios atribuidos a ella en diversas plataformas digitales.

En el mensaje, la joven artista señala categóricamente que dichas producciones son fruto de la tecnología y afirmó que ella no tiene nada que ver con el tema.

"En los últimos días han circulado en diversas redes sociales algunas canciones y audios que aseguran son míos, por lo que quiero aclarar lo siguiente: 1. Esas canciones y audios han sido creados con herramientas de Inteligencia Artificial, sin mi autorización ni participación," expresó Aguilar en su comunicado.

La intérprete de éxitos como "Ahí Donde Me Ven" enfatizó que cualquier lanzamiento musical oficial será comunicado exclusivamente a través de sus canales y plataformas verificadas, instando a sus seguidores y al público en general a no dejarse llevar por información no confirmada.

Aguilar comentó además que siente un profundo respeto por su trayectoria artística, su arte y el público que la ha apoyado desde el inicio de su carrera

Finalmente, la artista agradeció el apoyo y el cariño constante de sus seguidores, asegurando que continúa trabajando con dedicación en su pasión por la música. "Con amor, Angela," concluyó el comunicado.

Esta declaración de Angela Aguilar se produce poco después del lanzamiento del de tema de Cazzu "Con Otra" tras ser difundida una canción en la que supuestamente ella le respondía a la cantante argentina.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube