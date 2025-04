Internautas comparan la apariencia física de la modelo chilena Inna Moll con el comediante venezolano George Harris 

Suscríbete a nuestros canales

La modelo e influencer Inna Moll oficializó su candidatura al Miss Universo Chile, con una foto en su perfil de Instagram, y fue en este post que sus fans notaron un parecido con el humorista venezolano George Harris.

Sus fanáticos le habían solicitado que se postulará para el certamen de belleza y ella finalmente accedió, aunque tras la noticia, la atención en redes sociales se desvió hacia un inesperado tema: el sorprendente parecido que algunos usuarios han encontrado entre la belleza de la aspirante a la corona y el rostro del conocido humorista venezolano George Harris, reseñó "La Cuarta".

El comentario del parecido se viralizó luego de que una usuaria publicó en "X" la comparación indicando con el comediante que recientemente tuvo una presentación controversial en el Festival de Viña del Mar.

La publicación generó un debate con más de dos mil "me gusta" y numerosas respuestas de otros usuarios que coincidieron con la observación, expresando frases como "Ahora no puedo no ver el parecido" y "Son iguales".

En cuanto a su decisión de postularse, la modelo indicó: "Quiero dar un mensaje, no quiero que esto sea algo superficial. Si bien es duro y sé la presión que tiene, estoy preparada mentalmente y físicamente”.

Contó que en el pasado ya había sido criticada: “Me trataron súper mal. Me decían que estaba gorda, nunca me habían dicho algo así. Era un terreno muy hostil y tuve problemas alimenticios. Pasé un año muy oscuro”.