La condición de Andrew Garfield para interpretar nuevamente a Spiderman

Andrew Garfield, quien revivió a su versión de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home (2021), sigue siendo uno de los temas más recurrentes entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Su participación en el multiverso, junto a Tobey Maguire y Tom Holland, reavivó el deseo de verlo nuevamente como el trepamuros, pero el actor tiene una condición clara:

La puerta del multiverso, abierta en el UCM, parece la vía perfecta para su regreso. Proyectos como Avengers: Doomsday y Secret Wars —claves en la Fase 6— podrían integrar a su Spider-Man en tramas épicas con otros héroes como los X-Men o los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, Garfield insiste en que cualquier participación debe romper moldes:

"No quiero repetir lo ya visto. Busco un desafío creativo" .

Este enfoque refleja su historia con el personaje. Tras el éxito moderado de The Amazing Spider-Man (2012) y su secuela (2014), Sony canceló la tercera película por bajo rendimiento y conflictos creativos. Garfield admitió que el fracaso le "rompió el corazón", al sentir que la historia dejó de ser prioridad. Su regreso en No Way Home no solo lo redimió, sino que demostró el potencial no explotado de su versión.

Aunque Tom Holland lidera actualmente el rol, los fans piden que Garfield complete su trilogía truncada o explore arcos oscuros, como un Peter Parker afectado por la muerte de Gwen Stacy. "Es injusto que no haya tenido un cierre digno", comentó un seguidor en redes.

Mientras tanto, Garfield enfoca su energía en proyectos fuera del UCM, como la película We Live in Time (2024) y su incursión en la producción. Pero su legado como Spider-Man perdura: "Fue un honor llevar ese traje. Si vuelvo, debe honrar al personaje de manera inesperada". Para los fans, la esperanza sigue viva: el multiverso es infinito, y cualquier cosa es posible.

