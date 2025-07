Tini Stoessel aviva rumores de compromiso con De Paul: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Tini Stoessel desató una ola de rumores nupciales al compartir un carrusel de Instagram con escenas de una cena romántica en la playa: mesa para dos, corazón dibujado con velas en la arena y rosas rojas adornando el ambiente. La artista, de 28 años, lucía un peinado con flores y "volvió a compartir la postal con los pétalos de sus historias", pero en todas las fotos ocultó su mano izquierda estratégicamente. Los fans inundaron los comentarios: "A ver la mano izquierda", "¿Oculta el anillo de compromiso?".

La publicación, musicalizada con "Rosas" de La Oreja de Van Gogh, mostraba detalles como copas de vino y luces tenues, reforzando el aura de pedida. Un día después, Tini subió una story sosteniendo el celular con la derecha mientras escondía la izquierda detrás de su cuerpo: "Para algunos usuarios, esto no sería casual". Celebridades como Lele Pons reaccionaron: "¿Qué está pasando aquí?".

La teoría cobra fuerza al recordar su reconciliación no confirmada desde marzo 2025, cuando fueron vistos juntos en Madrid. Ahora, durante estas vacaciones europeas, coinciden en ubicaciones pero evitan fotos conjuntas. Además, Tini eligió la canción "Stuck In The Moment" de Justin Bieber en otra historia: "Desearía que tuviéramos otro momento/otro lugar".

Pese a los 21 millones de seguidores analizando cada movimiento, ni Tini ni De Paul (31) se pronuncian. Mientras, la ex actriz de Violetta disfruta outfits playeros y sus fans esperan: "Por favor, decime que se casan".

