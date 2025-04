Chepa Candela: Una avalancha de “dimes y diretes” caen sobre Aleska Génesis

Suscríbete a nuestros canales

¡Feliz inicio de semana mi gente bella, y “Federica” también!… Hoy, como siempre, vengo, con estas pilas ¡bien puestas!, para ponerlos al “day” (también como de costumbre) con ¡lo más “hot, hot” del acontecer farandulero de este país y el resto del globo terráqueo, donde el que menos puja, ¡puja una enciclopedia o manual! donde cuentan un sin número de reflexiones, consejos, y experiencias…

Daniela Malavé

Yyy si no me creen, pregúntenle a la DANIELA MALAVÉ (¿recuerdan a ese cuerpo?) quién apareció del universo del olvido para “cacarear” que trae bajo el brazo un libro de cartas titulado “Reina de corazones: Un triunfo sin corona”, un ejemplar que nació a raíz de la experiencia que la dejó más “pegá que una calcomanía” en las filas del certamen “Miss Venezuela 2022”… ¿Qué talco?... ¡Pues! Así como se los estoy contando querubines... La Daniela Malavé anunció con ¡bombos y platillos! a través de sus redes sociales que viene a darse “rico y delicioso” con esta publicación que a según cuenta los entretelones de lo que ella vivió en el concurso de belleza más aclamado y comentado del territorio nacional, y al parecer, dentro de ese cotilleo develará que las verdaderas reinas fueron la Andrea Romero (representante de La Guaira) y por supuesto ella, en el rol de “Miss Venezuela International”… Con este brollo, “Dani” alborota de nuevo aquel panal que puso entre dicho y duda el triunfo de la Diana Silva y la Andrea Rubio, situación que generó un torbellino de ideas entre las redes sociales de aquel entonces, y ahora repite la historia, generando discursos a favor y en contra de la autora; y es que muchos de los amantes de este “toma y dame” comenzaron a decirle que pase la página, que supere el pasado, que deje de hacer puchero, y que siga “avanti” con su vida, que lo hecho ya “hecho está”… ¿A qué se debe tanta lloradera?... Por su parte, los que aún no han superado ese “guayabo” celebran junto a ella este refrescamiento y le aplauden que haya viajado al pasado para decirle a la Andrea Rubio: “ese triunfo es mío”… ¡Cristo atado!... Con este “dale que te pego” inicia esta semana, y tan sólo nos queda esperar (con cotufas en mano) cómo avanzará este “intríngulis” porque aún no sabemos si esta estrategia de la Malavé agarrará fuerza y forma en las próximas horas o sencillamente se diluirá como se diluye un “gas” dentro de un chinchorro (dígase: se evapora en 2 segundos)… ¡Suerte lenda!...

Elianta Quintero

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que la coleguita y periodista venezolana ELIANTA QUINTERO se cansó de recibir más palo que gata ladrona, luego del escándalo que desató el desplome del Jet Set por “acullá” en República Dominicana, y exigió más respeto hacia su persona y “tuttos” los sobrevivientes y afectados de aquella lamentable tragedia… Yyy usted se preguntará, ¿con qué se come eso?... ¡Pues! les recuerdo que la Elianta le agradeció públicamente a un tal Rafael Rosario Mota (conocido como el “Foster”) por haberle salvado la vida y haber sido su rescatista, y en menos de lo que canta un gallo el tal “Foster” cayó en manos de la justicia dominicana por mentiroso y estafador (entiéndase: él no rescató a nadie durante aquel siniestro) dejando a la informante venezolana en tres y dos… A través de un audiovisual la comunicadora social expresó: “Me sacaron entre varios, estaba oscuro, no puedo afirmar quiénes estaban al momento”… “Me conmovió muchísimo el alma escuchar a Rafael dar detalles del momento de mi rescate”; justificando que por esas razones fue que ella salió al ruedo y le dio las gracias al fulano en cuestión… Moraleja: “No diga que el burro es negro, si usted no tiene el tinte en la mano”…

Aleska Génesis

Yyy para condimentar aún más el día les bato que la ALESKA GENÉSIS vuelve a ser blanco de criticas tras su reciente comentario en contra de su ex, Clovis; la polémica venezolana expresó: “si hubiera querido hundirlo saldría a contar toda la verdad” dejando entre ver que allí hay gato encerrado… Apenas Aleska ventiló semejante situación, muchos detractores se fueron encima de ella diciéndole hasta del mal que se va a morir… Que no es persona buena, que siempre tiene algo tóxico que decir de sus relaciones, y que a pesar de todo el karma que ha vivido por “mala”, aún no ha aprendido a vivir en paz… ¡Adiós!...

