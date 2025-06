Chepa Candela: Víctor Drija se quedó esperando por J Balvin

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Jeeelouu!!… Y esta laboriosa cronista, aquí está, una vez más, lista, presta y dispuesta, ¡como siempre!, para entrarle ¡de frente! a este cotidiano cotilleo que diariamente los pone al tanto de todo lo que pasa, sucede y acontece en esta “fauna farandulera”…

Víctor Drija

Así que a la voz de ¡¡paaarrrrtiiidaaa!! arranco con el “parling” para contarles que el VICTOR DRIJA quedó “seco” tras la contundente negativa de J. Balvin (el mismo que viste y calza), quien “lo bajó de esa nube” ¡de un solo sipotazo! Al responderle, ¡sin anestesia! que se olvidara de grabar un tema juntos, pues el tiempo (y me imagino que también las ganas) no se lo permiten… Aunque me huele que el cantante colombiano no se entusiasmó mucho porque el venezolano no tiene la fama de muchos de esos intérpretes (tan famosos como él) con los que ha compartido estudio de grabación…

¡Síii, señores!… Según me contaron (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir), cuando el susodicho se tropezó con el intérprete de “Mi gente”, en una alfombra roja no sé de qué premio, enseguida se le presentó y, sin pérdida de tiempo, le propuso que hicieran un tema juntos… y lo daba por hecho… peeerooo… resulta y acontece que pasaron los días y como nada que se concretaba la cosa, el artista venezolano llamó al reguetonero colombiano para recordarle el fulano proyecto… y éste, entre extrañado y haciendo como que se le olvidó, ique, le dijo: “No, parcero, voy a grabar con otra gente, y ya voy rumbo a Los Ángeles, así que no podemos hacer nada…” ¿Y a que no adivinan a quién se refería el J Balvin?… Bueno, nada menos ¡y nada piú”! que ¡pelen esa pepa de ojos! Que al Justin Bieber… ¿Consecuencias?… El Víctor Drija quedó con los ojos claros y sin vista…

Diana Silva

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que DIANA SILVA alborotó el avispero y encendió las redes sociales, pues, sin que le quedara nada por dentro, ni se le enredara la lengua declaró en el podcast “Deshinibidas” que las “locas” peluqueras son las peores enemigas de las misses, ya que las maltratan cuando no son sus favoritas, favoreciendo a algunas y “destruyendo” a otras... maquillándolas y peinándolas como las propias brujas….¿Mentira?...¡Mentira no es!…Por supuesto que el bombazo cayó como un verdadero botellazo (¡Hasta en verso me salió!) en el gremio de los estilistas…y aunque la exMiss Venezuela no dijo nombres, muchas se sintieron aludidas sobre todo algunas que todavía laboran en la quinta morada, donde ese tipo de práctica sigue siendo una constante, aunque Nina Sicilia, ique, trata de evitarla…El caso es que la Diana Silva se tiró a media comunidad de estilistas encima…y la cosa no termina allí, pues también le echó su “cerro de basura” al gremio de cirujanos plásticos, de quienes dijo que algunos practicaban “la operación colchón” a cambio de unna operación estética…¡Suussstooo!…¿Será que a Diana Silva le cayeron mal los “palitos” que se tomó antes de meterle a la conversa con Andrea Rubio y por eso le echó tierra a Raquel y a todo aquel, dejando en la calle al más “pintao”?...

Michell Castellanos

Y desde los predios mayameros, se reportan mis repetidoras internacionales para batirme que, nuevamente, la tal MICHELLE CASTELLANOS, (¡Suuussstooo!... ¿Les suena ese nombrecito?), quien, para más señas, es la hermana de esa otra “joyita” que mientan Aleska Génesis, y quien, ¡una vez más!, está involucrada en problemas con la justicia, ya que tendrá que darle la cara a una demanda que, ¡por dos millones de dólares!, le acabas de meter su abogado (el mismo que la defendió en el rollo aquel de los relojes robados a un empresario mexicano)… Este rollo recién reventó allá, en “La ciudad de sol”… y no hay que perderle la pista, porque promete traer cola… ¡Aaayyy, Maracay!...

