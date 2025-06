Chepa Candela: El gran "comeback" de Daniel Sarcos ha sido mucho chicle y poca bomba

Suscríbete a nuestros canales

¡Feliz ombligo de semana para todos, todas y "todes"! Yyyy aquí, aún en la onda inclusiva, nuevamente les digo: ¡Heme aquí por si no me han visto! Nuevamente presta y dispuesta a batirles lo más delicioso, divino y gourmet del acontecer farandulero, donde dan sopa, seco, jugo, postre y de paso dan para llevar...

Mimí Lazo

Pero mejor entramos en materia y paso a contarles que me dijeron, me contaron, me soplaron aquí, en la pata de mi oreja derecha (bellamente decorada con un arete de oro 24 kilates con esmeraldas) que aquello de que el Luis Fernández y la MIMÍ LAZO están haciendo un remake de la icónica "Pez que fuma" es puro cuento lingón... Mis fieles fuentes, apostadas en todas partes (y los sets de rodaje de la fulana película no son la excepción), insisten en que no se trata de un refrito, sino que van a echar el cuento de cómo la actriz de marras y el marido se conocieron "acullá", en 1994, mientras que estaban encaramados en las tablas de la obra del mismo nombre... Ya decía yo que era muy, pero muuuy ambicioso hacer una cinta de este tipo, que marcó pauta en la historia del cine en nuestro país con nada más y nada "piú" que el siempre recordado Román Chalbaud de director, a partir de un guion de otro grande: José Ignacio Cabrujas, que en esta ocasión cayó en los hombros de RAFAEL ROMERO, supuestamente... ¡Tamaño compromiso! ¿Estará a la altura? ¡Amanecerá y veremos! Lo que sí es cierto es que todo lo veo como mal, como chimbo, como muy rebuscado. Ojalá cumplan con las expectativas que, dicho sea de paso, son altísimas...

Daniel Sarcos

Yyyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que el DANIEL SARCOS anda como la mazamorra (entiéndase: llora que llora) porque resulta, pasa y acontece que su gran "comeback" a la pícola pantalla nacional ha sido mucho chicle y poca bomba... Aunque fue anunciado con bombos y platillos, amén de perfilarse como el mejor programa de la televisión nacional, resultó que el espacio se fue desinflando solito, dejando al animador con más dudas que respuestas y con ganas de engavetar el proyecto por malazo... Con decirles que va tan mal que solo se transmite por el muy devaluado VPlus, donde repiten el loop los cuatro programas que grabó, que los ponen 20 veces mientras que la audiencia brilla por su ausencia... Y eso que a Daniel Sarcos nadie le quita lo bailado, pero el programa es más malo que pegarle a la abuelita, sin contar que si tuvo dos invitados fue mucho; el resto, puro bate quebrado... Otro fracaso más para la gente de Venevisión que no entiende que si no hay inversión, no hay audiencia...

Miss Grand Venezuela

Yyyy antes de despedirme por hoy, les cuento que en el MISS GRAND VENEZUELA siguen sin dar pie con bola con las regionales y, sobre todo, con la elección de la mujer que llevará el tricolor nacional al muy venido a menos (otra devaluación) Miss Grand Internacional, que perdió su reina internacional por andar de tramoyeros... Según me contaron, ese escándalo internacional no gustó para nada a los nuevos franquiciantes, que están en más pérdidas que ganancias en el templete de belleza del que ahora son dueños y señores... ¿Arrepentidos? ¡Todo parece indicar que sí! Y si a eso se le suma que no terminan de anunciar quién es la nueva reina, siguen perdiendo interés del público y, en cambio, ganando detractores, porque en las redes sociales han llevado más palo que una gata ladrona, sin contar que la directiva saliente, encabezada por el George Wittels, dejó muy mal sabor en la boca porque no sabía ni lo que estaba haciendo... En otras palabras, el Grand le quedó grande, pero mejor hablamos de eso en otras ediciones y nos conectamos con Jacqueline Aguilera y compañía, cuya realidad no está muy lejos de la del joyero, porque se están dando cuenta del monstruo que tienen por delante, sobre todo si se toma en cuenta la realidad económica y los compromisos que ahora deben asumir. Lo cierto del caso es que andan con la cabeza en dos manos, sabiendo que la reina que eligieron no es la mejor opción para hacer su debut en el templete internacional y que el reloj pasa, el tiempo va a millón y aún falta mucho por organizar... ¡Alguien que ayude a esa gente! ¡Baaayy!

