Chepa Candela: La Migbelis Castellanos tuvo un “atajaperro” con su maridito por culpa de un ex

¡¡Hooolaaa a todos mis fieles consecuentes!!...y sin mucho preámbulo arranco con el parling para batirles que, definitivamente, la JOSELINE RODRíGUEZ (¡Suussstooo!!) lo que busca es fama a juro…y como artísticamente no hecho nada en Florida, le dio por ser misss (¿¿¡¡¡??) y no puede ver un “templete” cerca, porque seguida busca la manera de meterse en el mismo, aunque sea para pelar el dientero…primero participó en el Miss Cuba (Y ni siquiera conoce la Habana) donde llegó “después de la ambulancia” y ahora se le ocurrió la descabellada idea de inscribirse en el Miss Universo Latina (El reality que el pasado lunes estrenó Telemundo) de donde aún no la han descalificado…y de suceder, no se extrañen que la susodicha arme tremenda tramoya, asegurando que ese concurso estaba preparado, que ya se sabía quien iba a ganar, que si el pato, que si la guacharaca…en fin, todos esos cuentos que solo pueden salir de una mente cochambrosa…¡Se acordarán de mí!, cuando la Joseline Rodríguez, quede fuera de la competencia y la dejen “seca”…y empiece a echarle tierra a los organizadores del Miss Universo Latina, donde parece que escogieron a las candidatas con la luz apagada, porque una es peor que la otra…¡Ay nooo!...

Migbelis Castellanos

Yyy desde los mismos lares de “La ciudad del sol” me llegó la onda del “atajaperro” que tuvo MIGBELIS CASTELLANOS con su maridito, quien le habría reclamado lo que ella soltó en el programa “Desiguales” (Univisión), en el cual expresó que le parecía normalito que las exparejas mantuvieran contacto, al revelar que aún “chatea” con el pelotero Francisco Cervelli, que fue su novio durante 4 años… Para hacerles el cuento corto, lo que dijo la susodicha le cayó como un balde de agua fría a su marido Jason Unanue (Con quien se casó el 23 de noviembre de 2024 en New Jersey), quien se lo habría reclamado de muy mala manera… y entre ellos reventó un “Sal pa fuera” en el que el hombre le prohibió que dejara la rochelita con su ex… Acto seguido, le ordenó que borrara su teléfono… “Y que yo no sepa que sigues hablando con él”, ique le machacó Jason Unanue a la Migbelis Castellanos… ¡Ay, Maracay!…

Ricky Montaner

Yy como mis “repetidoras internacionales” están súper activas también me reportan que RICKY MONTANER soltó que los “rum-runes” que están ligando a su esposa, Stefi Roitman con Mario Casas son “puros chismes amarillistas” y aunque reconoce que en cierta manera lo afectan, no deja llevarse por ellos para no perjudicar su relación…El comentario de que el actor español tiene su ”trompo enrrollao” con la nuera de Ricardo Montaner surgió después de que ambos dos hicieran una campaña publicitaria juntos…y la química entre ellos, ique fue como demasiado evidente …Ahí surgió el brete, al que el hijo de Ricardo Montaner quiere darle un parado…”Estoy muy seguro de la mujer que tengo”, soltó el Ricky Montaner….

