Chepa Candela: La Gaby Spanic está lista para atacar a Alicia Machado

Suscríbete a nuestros canales

¡Buuueeenoos días por la “matina”… ¿Cómo se preparan para el disfrute de este nuevo “finde”?… Y una vez más, ¡heme aquí!, en laboriosa faena de ponerlos “cara a cara” con el acontecer farandulero nacional e internacional, donde el que menos puja, ¡puja a la ballena Willy!…

Camino a Somos Tú y Yo

Yyy arrancando con el cotilleo, paso a contarles que en Venevisión están engranando la maquinaria para armar el alboroto por el arranque del reality “RUMBO A SOMOS TÚ Y YO”, al que le darán el gran “claquetazo” el próximo mes de agosto, dentro de Sábado Sensacional, donde durante varios meses se transmitirán las incidencias de este espacio, en cuyo casting se escogerán los 30 participantes que finalmente conformarán el elenco de la serie que verá la luz en el primer trimestre del 2026…

¡Síii, señores!... Según la onda procedente del canal de la Colina, ya se están afinando todos los detalles para la premier del reality en cuestión, cuya convocatoria, ha sido casi que masiva, porque a la misma ha acudido un montón de muchachos y muchachas de todo tipo y color, tanto de Caracas como del interior del país, a los que ya les advirtieron que todos no irán pal baile, pues, como en todo casting, será aplicado el “filtro” correspondiente… y, como es de esperarse, solo quedarán los que tengan que quedar… El resto, ¡a llorar al valle!...

Canal I

Yyy variando el “parling”, les bato que em los pasillos del CANAL I las caras largotas no pueden disimular el pánico existente por el “sacudón de mata” que se inició a mediados del ya finalizado mes de junio y en el cual, hasta ahora, han caído no menos de 60 empleados, pertenecientes a diversos departamentos de dicha televisora, que sigue como una veleta, dando tumbos…porque no termina de conseguir su propio estilo…y al cual, según la bola que rueda desde hace unos meses para acá, le cambiarán completamente el estilo y los tiros como que van hacia el deporte y las noticias…Según mis fuentes de la televisora de Boleíta, la “raspazón” se recrudecerá en los próximos días, y, además de que algunos “talentos” recibirán la temida carta de despido, la parrilla de programación, ique, será depurada casi en un 80%...por lo que muchos espacios que no aportan nada a la audiencia, saldrán del aire ¡como tapón de cañería!...y…¡adióoosss luz que te apagaste!...

Gaby Spanic

Yyy desde “El país de los manitos” se reportan mis fieles fuentes aztecas para contarme que esta misma semana, GABY SPANIC se dirigirá, con sus abogados a una corte de México para introducir formalmente la demanda en contra de Alicia Machado, a qujien acusa de haberla injuriado y además maltratarla verbalmente en varios programas y entrevistas en las cuales la califica de “borracha y conflictiva”, dejando ver un resentimiento del que nadie entiende, no sabe de su procedencia…Bueno, tales improperios provocaron la reacción de la susodicha, quien declaró estar cansada de las incontables agresiones verbales de la exMiss Universo, quien “por quítame esta paja” la ha atacado en varias ocasiones…y como “la paciencia tiene un límite”, la Gaby Spanic estalló y junto a sus asesores legales decidió “meterle las cabras en el corral” a la Alicia Machado, quien pareciera no haber tomado la cosa en serio, pues se le ve tranquila…”como si nada”…¿En qué parará este “sal pa fuera” protagonizado por este par de “joyitas”?...Lo que da tristeza de todo esto es que sean dos venezolanas las que se estén guindadas por las greñas como dos malandras, dando una pésima imagen fuera del país…Habrá qué esperar hasta dónde llega esta “pelea de gatas”, porque de seguro que la exMiss Universo no se va a quedar de manos cruzadas…¡Amanecerá y veremos!...

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube