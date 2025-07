María Gabriela de Faría pisa fuerte: es la portada de una consagrada revista dedicada al jet set

Suscríbete a nuestros canales

La nueva edición de ¡HOLA! AMÉRICAS tiene rostro venezolano. María Gabriela de Faría protagoniza la portada impresa de la revista, donde luce imponente en una producción especial realizada en Los Ángeles, ciudad donde actualmente reside y trabaja. La sesión llega en un momento crucial: su incorporación oficial al universo de DC, bajo la dirección de James Gunn.

En el reportaje exclusivo, la actriz reflexiona sobre su nuevo personaje, Angela Spica, también conocida como The Engineer, una figura ambigua que forma parte del equipo The Authority, y que en Superman: Legacy se alinea con el villano Lex Luthor. Su rol promete ser uno de los más sorprendentes dentro de la esperada película, no solo por los poderes tecnológicos del personaje, sino por su carga emocional y su evolución moral.

María Gabriela comparte cómo fue el proceso de asumir un rol tan alejado de sus papeles anteriores, y cómo esta oportunidad representa un cambio radical en su carrera, ahora enfocada en producciones internacionales de alto perfil. Lejos del formato tradicional de heroínas, su personaje exige una interpretación con fuerza, contradicción y carácter.

La edición ya se encuentra disponible, y en ella, la actriz habla también de su vida personal, sus raíces, y cómo mantiene su esencia latina en medio del competitivo mundo de Hollywood. Con este nuevo paso, de Faría demuestra que no necesita capas ni escudos para hacerse notar en el universo de los grandes estudios.

