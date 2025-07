Brad Pitt habla con humor y franqueza sobre su intimidad: está es su opinión sobre la homosexualidad

Suscríbete a nuestros canales

Durante una distendida entrevista con Dax Shepard en el pódcast Armchair Expert, Brad Pitt se mostró tan espontáneo como reflexivo según reseñó El Diario.

A sus 61 años, el protagonista de Fight Club no esquivó temas personales como su vida amorosa, su proceso de sobriedad y su perspectiva sobre la sexualidad, abordándolos con un tono despreocupado.

En medio de la entrevista, Shepard le lanzó una pregunta que abrió la puerta a una inesperada confesión. “Nunca he tenido una experiencia gay”, y agregó en tono jocoso: “Tal vez me la perdí... aunque si llegara a pasar, no serías tú”, dijo entre risas, dirigiéndose al anfitrión del pódcast.

El intercambio no paró ahí. Shepard, siguiendo el juego, bromeó diciendo que Pitt necesitaría empezar “con lo básico” antes de aspirar a una aventura con él, a lo que Pitt replicó: “Estás entre el número 14 o 15..."

Desde hace años, Pitt ha sido una figura recurrente en estos “fan ships”, una práctica común en la cultura pop que fusiona la fantasía con la admiración. Su comentario en el pódcast no hizo más que avivar la creatividad de quienes ya lo imaginaban en escenarios fuera de lo convencional.

Amor real, vida actual

El actor mantiene una relación estable desde 2022 con la diseñadora de joyas Ines de Ramon. Aunque ambos han preferido mantener su historia alejada del foco mediático, han sido captados juntos en varias ocasiones públicas, mostrando una conexión que, según fuentes cercanas, ha aportado equilibrio a la vida del actor.

