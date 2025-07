La polémica opinión de Pepe Aguilar sobre la boda de su hija con Christian Nodal: Lo rápido acaba rápido

Suscríbete a nuestros canales

Pepe Aguilar rompe su silencio sobre el romance entre su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal en el podcast El Búnker, criticando la velocidad de su relación que culminó en boda a dos meses de iniciada. El artista confiesa: "Me llevo no muy bien, cosa que no al principio. Porque al principio hicieron las cosas muy rápido: ‘Ya como somos novios, ya nos vamos a casar’. Espérense tantito". Esta postura refleja su preocupación paternal ante decisiones que considera apresuradas pese a su mentalidad abierta declarada públicamente durante la entrevista.

El intérprete fundamenta sus reservas en experiencias personales: "Aunque soy muy abierto, tengo experiencia en la vida [...] y sé que lo que es muy rápido, de repente, se puede acabar muy rápido". Reitera su desacuerdo inicial con el proceso ("No me latió") pero reconoce que "la vida te enseña a diario", mostrando una postura equilibrada entre advertencia y aceptación del camino elegido por la pareja sin emitir juicios categóricos sobre su futuro inmediato.

Actualmente Aguilar observa dinámicas positivas: "No sé qué les vaya a pasar en su vida, pero ahorita se llevan tan padre". Destaca la química palpable en su convivencia: "Hay una mendiga buena ondez [relación] y química en su casa y en los lugares donde andan", admitiendo incluso la posibilidad de estar equivocado en sus previsiones iniciales tras presenciar la evolución del vínculo entre ambos artistas.

Pese a sus dudas originales, el patriarca de los Aguilar enfatiza sus buenos deseos para la pareja sin condiciones ni reservas manteniendo su rol de padre protector pero respetuoso con las decisiones adultas de su hija quien contrajo nupcias en ceremonia íntima con presencia familiar selecta según los reportes iniciales del enlace matrimonial express que generó revuelo mediático.

