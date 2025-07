El incomodo momento de 'El Puma' José Luis Rodríguez durante entrevista en Lima: "Yo nunca hago eso porque no es correcto"

Suscríbete a nuestros canales

El conocido cantante venezolano, 'El Puma' José Luis Rodríguez, se hizo viral luego de haberse negado a cantar cuando se lo pidieron durante una entrevista con un medio peruano.

A través de las redes sociales, se difundió un video de la entrevista transmitida por Radio Megamix, del intérprete de 'Agárrense de las manos', quien estuvo acompañado por los Hermanos Yaipén, agrupación peruana con la que ha relanzado el tema “Tendría que llorar por ti”.

En el audiovisual, el entrevistador le pidió al artista que cantará una parte del coro del mencionado tema y el criollo claro que solo canta en sus shows en vivo.

“No, no. Eso no es correcto”, respondió El Puma José Luis Rodríguez con una postura firme.

“¿Por qué se empeñan en quitar la magia de algo que suena bonito? No sirve, yo nunca hago eso porque no es correcto”, declaró. Rodríguez subrayó la importancia de respetar los espacios y los momentos para cada actividad artística. “Porque no puedes… (¿hasta el momento del show?) sí claro, es como decirle a un médico, tiene que hacer en su consultorio, tiene que ser en su hospital. Cada quien en su área, en su sitio”, agregó el cantante de 82 años de edad.

La postura de El Puma, generó comentarios a favor en los que aseguraron que el entrevistador no estuvo a la altura y que tenía toda la razón.

“No es un artista cualquiera, es ‘El Puma’. Hay que saber entrevistar con respeto”, “Es una entrevista no es una animación de discoteca”, "Tiene razón el tío”, "No es un reguetonero que tiene que demostrar que canta”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

