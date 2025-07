Hija de Lili Estefan gana la corona: Lina Luaces es la nueva Miss Universe Cuba 2025

Suscríbete a nuestros canales

Lina Luaces, hija de la icónica presentadora Lili Estefan, se alzó con la corona de Miss Universe Cuba 2025 en una final vibrante celebrada este 8 de julio en Miami, donde deslumbró ante el jurado y el público con su porte y convicción cultural, la joven de 22 años, modelo y bailarina profesional, recibió la banda de Santiago de Cuba semanas atrás en una ceremonia encabezada por Prince Julio César y Marianela Ancheta, actual titular, marcando el inicio oficial de su camino hacia la gloria universal.

Tras superar a otras 17 candidatas, Luaces destacó por su narrativa de identidad al declarar ante cámaras de El Gordo y la Flaca: “Siempre he dicho que me siento más cubana que americana, porque así es como crecí”, reforzando su decisión de honrar las raíces familiares de Holguín y Santiago pese a nacer en Estados Unidos, su preparación incluyó despliegues en pasarela como el New York Fashion Week y un vídeo de campaña donde evocó historias ancestrales como la de su tío Emilio Estefan “tocando el acordeón en calles de Miami para sobrevivir”.

La nueva reina, quien estudió comunicación y domina tres idiomas, carga con el simbolismo de representar a Cuba tras 57 años sin participación en Miss Universo, un hecho que subrayó en su discurso: “Llevo la fuerza de mis raíces y la responsabilidad de representar una historia más grande que yo”, su compromiso incluye apoyar a familias en la isla, mencionando: “Todavía tengo familia allí, y vine para hacer algo grande por mi gente”, fusionando fe y herencia en cada palabra.

Luaces viajará a Tailandia en noviembre para el certamen global, uniéndose a latinas como las misses de Venezuela y Brasil, mientras Miami vibra con su triunfo, la joven ya planea su gira de trabajo social y ensayos para el traje típico inspirado en la resistencia cubana.

