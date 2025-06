Chepa Candela: La Christina Dieckmann volvió al ruedo...

¡¡Hooolaaa queridill@s!!… Y para variar, ¡heme aquí!, en este “taqui-qui-taqui” de las teclas, procesando ¡lo más “hot, hot”! (Entiéndase: ¡caliente, caliente!) de esta “fauna farandulera”…

Giorgiana Rosas

Yyy arrancando con el parling, les bato que la misma GIORGIANA ROSAS (¿Les suena ese nombrecito?) se encargó de echar por tierra los “rum-runes” que aseguraban su gran retorno al Miss Venezuela, en representación, nuevamente, del estado Anzoátegui, banda que portó en 2023, con la cual obtuvo el primer lugar moviéndole el piso a Ileana Márquez que, finalmente, se alzó con la corona…¡Síii, señores¡…Durante la elección de Miss Turismo 2025, realizada el miércoles en un local de Caracas, la susodicha fue abordada por una de mis acuciosas fuentes, que no perdió el tiempo para preguntarle si era “·verdura” que este año volvería a participar en el mencionado “templete”, representando el mismo estado de hace dos años…y no había terminado de hacer la pregunta cuando la Giorgiana Rosas la atajó con un nooo rotundo, descartando la posibilidad de volver a concursar en dicho certamen…y además soltó que por un tema de papeleo no pudo inscribirse en el Miss Tramoya Latina, ¡digo! Miss Universe Latina (Telemundo), para el cual la convocaron los organizadores del mismo… El caso es que la exmiss y modelo no volverá al Miss Venezuela y dejó claro que, por ahora, lo más importante es terminar sus estudios universitarios…

Juan Alberto García

Yyy siguiendo con el cotilleo les bato que JUAN ALBERTO GARCIA, (¿Les suena ese nombrecito?) podría entregar su título de Míster Venezuela a finales de año, si Venevisión decide montar dicho “templete” que en su pasada edición se llevó a cabo el 13 de julio de 2024 y cuyo ganador fue el susodicho…Según me contaron (¡y trúuuaaa trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir), el organizador del concurso, que no es otro que Luigi Ratino, está esperando la orden del canal de la Colina para darle “play” al primer casting… para escoger a los precandidatos…¿Por eso será que lo vieron en la elección de Míster Turismo con aquellos ojos como vendedor de prendas?...El caso es que el Míster de marras podría entregar el título a su sucesor antes de que expire este año…

Christina Dieckmann

Yyy casi al final del tecleo (que me deja los dedos engarrotados) fui puesta al tanto de que CHRISTINA DIECKMANN (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) volvió al ruedo… y recientemente la vieron batiéndose un champú sobre la pasarela, durante el desfile de la reciente colección de Giovani Scutaro… y por supuesto que el “cuchilleo” no se hizo esperar y lo primero que se comentó es que la susodicha quiere regresar al mundillo farandulero, del que estaba como autoexiliada, dedicada de lleno a sus asuntos personales…

