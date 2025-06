Premios Tu Música Urbano: conoce a los artistas que triunfaron en la quinta edición

Suscríbete a nuestros canales

Los exponentes puertorriqueños Rauw Alejandro y Myke Towers triunfaron este jueves en la quinta edición de los Premios Tu Música Urbano, que se celebró en Vivo Beach Club, en San Juan, con tres galardones cada uno.



Rauw Alejandro, quien no acudió al evento por ofrecer el primero de sus cuatro conciertos de su gira en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, obtuvo los premios Álbum del Año Artista Masculino por 'Cosa Nuestra', Canción Tropical por 'Khé?' junto a Romeo Santos, y Canción Indie por '2:12 AM' con el grupo mexicano Latin Mafia.



El artista boricua, junto a sus colegas y compatriotas Anuel AA y Luar La L, contaban con siete nominaciones en dicha cita musical, donde se homenajearon al dúo de Jowell y Randy, y Chencho, con el Premio Trayectoria, y a Elvis Crespo con el Premio del Pueblo.



Myke Towers, quien también se ausentó de la cita, recibió los premios Canción del Año Dúo o Grupo por 'La Ranger' junto a Justin Quiles, Sech, Lenny Tavárez, Dalex y Dimelo Flow, Canción Trap por 'Nueva Era' con Duki y Canción Pop por 'Degenere' con Benny Blanco.



Bad Bunny, otro gran ausente a la velada y quien encabezó las nominaciones de estos premios con ocho, solo obtuvo dos: Artista del Año y Canción del Año por 'DTMF'.



Del lado femenino, Young Miko y De La Rose obtuvieron dos galardones cada una.



Young Miko triunfó con Álbum del Año Artista Femenino por 'Att.' y On The Road Femenino, mientras que De La Rose ganó Emergente Femenino y Colaboración del Año por '¿Qué Vas Hacer Hoy?' con Omar Courtz.



Otros artistas que se llevaron premios fueron Jowell y Randy, Elvis Crespo, Anuel AA, ROA, Álvaro Díaz, Cazzu, Rawayana, Jay Wheeler, Yailin La Más Viral, Luar La L, Alex Zurdo, Peso Pluma, Izaak, Jhayco, Romeo Santos, Duki, Boza, Grupo Frontera, Maluma y Daddy Yankee.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube