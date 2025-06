Dakota Johnson atribuye fracaso de "Madame Web" a ejecutivos: Decisiones de comités sin creatividad

Suscríbete a nuestros canales

Dakota Johnson analizó el fracaso crítico y comercial de Madame Web (2024), filme de Marvel que protagonizó, atribuyéndolo a decisiones ejecutivas durante una entrevista con L.A. Times.

"No fue mi culpa", afirmó entre risas nerviosas antes de explicar: "Actualmente, muchas decisiones creativas se toman en comités. O las toman personas sin un ápice de creatividad. Es muy difícil hacer arte de esa manera", destacando que así "fracasan las películas de gran presupuesto" y revelando cómo el proyecto mutó durante producción: "Lamentablemente Madame Web empezó como algo y se convirtió en otra cosa. Y yo simplemente estaba ahí, como si nada, en ese momento".

La cinta —dirigida por S.J. Clarkson y ambientada en el universo de Spider-Man— narra el origen de Casandra Webb (Johnson), una paramédico que desarrolla poderes psíquicos tras casi morir y debe salvar a tres jóvenes (Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O’Connor) del villano Ezekiel Sims, descubriendo que son futuras Spider-Woman.



Pese a esta premisa, arrasó en los Razzie 2025 con premios a Peor Película, Peor Guion y Peor Actuación Femenina para Johnson, quien restó importancia al reconocimiento negativo: "No es que cargue con el fracaso de eso. Eso no es parte de mi, ni fue mi culpa. He hecho toda clase de películas y algunas no les ha ido bien, ¿A quién le importa? Ese tipo de cosas pasa todo el tiempo", cerrando con una reflexión sobre la volatilidad de la industria tras su experiencia en la trilogía Cincuenta sombras de Grey.

