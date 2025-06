Madonna anuncia álbum con remixes del exitoso 'Ray of Light'

Suscríbete a nuestros canales

Madonna anunció este jueves que lanzará el próximo 25 de julio 'Veronica Electronica', un álbum que ideó en 1998 pero acabó desechando y que incluye ocho temas remasterizados de su exitoso disco 'Ray of Light'.



El proyecto, sobre el que ya rumoreaban sus fanáticos, contará con ocho canciones remasterizadas de 'Ray of Light' y saldrá al mercado en formato digital y físico con un vinilo plateado que incluirá una litografía exclusiva de la artista, según indica un comunicado publicado en su página web.



Junto al anuncio de este álbum, Madonna lanzó el primer single de 'Veronica Electronica', llamado 'Skin (The Collaboration Remix)', un tema que dura cinco minutos y en el que la voz de la cantante, de 66 años, es secundaria con respecto al potente sonido electrónico de la canción.



'Veronica Electronica' fue concebido por Madonna en 1998 como un álbum de remezclas de 'Ray of Light', pero la artista lo relegó a un segundo plano por el éxito del proyecto original, que vendió más de 16 millones de copias en todo el mundo y con el que ganó cuatro premios Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum Pop.



Entre los temas editados se encuentran remixes de los productores Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT y Victor Calderone, además de la maqueta original de 'Gone, Gone, Gone', producida por la propia Madonna y Rick Nowels.



Para muchos seguidores de la artista, 'Ray of Light' es la obra maestra de la que es considerada la reina del pop, que resurgió con este disco tras tomar clases de canto para la película 'Evita' -donde interpretaba a Eva Perón- y tener a su hija Lourdes María.



Con este álbum, la artista retomaba su carrera con un sonido más bailable y pop que sus anteriores trabajos y se adentraba en la electrónica con canciones como 'Nothing Really Matters', 'Frozen' o 'The Power of Good-Bye', que ahora se incluyen en 'Veronica Electronica' pero remasterizados.



En los últimos meses, la artista ha estado dando pistas sobre otro proyecto musical al que llama 'Confessions 2' y que considera la segunda parte de su disco 'Confessions on a Dance Floor', pero aún no ha revelado la fecha en que se podrán escuchar las canciones de este disco.



Además, también está embarcada en la preparación de una miniserie sobre su vida que se emitirá en Netflix.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube