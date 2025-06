Ismael Cala lo confiesa todo: el amor que lo hizo romper sus propias reglas

Suscríbete a nuestros canales

El presentador, escritor y estratega de vida Ismael Cala compartió en una reciente entrevista aspectos personales de su vida sentimental, revelando por primera vez públicamente que su gran amor es Bruno, con quien mantiene una relación de pareja desde hace 15 años.

Durante la conversación, Cala reflexionó sobre la intensidad y profundidad de su vínculo, destacando que nunca imaginó tener una relación que superara los tres o cuatro años. “

Mi mente es muy fluida, expansiva, y hace mucho entendí que los seres humanos tenemos dos necesidades paradójicas: seguridad y variedad”, expresó.

Una conexión inmediata y sin filtros

Cala relató que su historia con Bruno comenzó de forma espontánea y acelerada. “Cuando conoces a alguien y a los pocos días vives con esa persona sin filtros, y esa persona deja su trabajo para lanzarse contigo a construir algo juntos, todo se vuelve intenso y rápido”, afirmó.

El comunicador reconoció que esta relación ha sido transformadora en su vida: “Bruno ha sido la persona con la que más he conectado, con la que más he fluido, la que más me ha ayudado y transformado”.

Amor, crecimiento y propósito compartido

Cala también explicó que su relación ha sido un espacio de crecimiento mutuo, donde ambos han apostado por un proyecto de vida común. “Yo puedo abandonar mis propios éxitos por seguridad emocional, porque sé que lo que hemos construido juntos tiene un propósito”, señaló.

Con esta revelación, Ismael Cala reafirma su compromiso con la autenticidad y la apertura emocional, valores que también promueve en su trabajo como conferencista y mentor de liderazgo consciente.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube