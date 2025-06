Ivet Playà persiste en acusaciones contra Alejandro Sanz: Vi un hombre que no reconocía

Suscríbete a nuestros canales

Ivet Playà amplió sus acusaciones contra Alejandro Sanz en ¡De Viernes!, detallando su experiencia tras conocerse viralmente la semana anterior cuando declaró: "Me siento engañada, utilizada y humillada. Mi vínculo con Alejandro Sanz se convirtió en sexual. Se suponía que era un sueño, pero fue una terrible pesadilla".

La joven, que tenía 18 años frente a los 49 del artista en 2015, enfatizó que ahora está preparada para "contar la verdad y liberarme", aclarando que "yo no hablé de delitos, hablé de mis sentimientos" al describir un cambio radical en su percepción: "Después del vínculo sexual, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía. Me di cuenta que el que idolatraba no existía. No fue de la noche a la mañana".

Frente a las acusaciones de extorsión tras revelarse que habría pedido 600.000 euros por material íntimo, Playà negó haber solicitado dinero: "Me la ofreció él. Era su manera de reconocer que no hizo las cosas bien", aunque admitió un encuentro para negociar con la revista Lecturas.

Horas después de la entrevista, Sanz publicó en redes: "Buenas noches familia. Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero. Gracias por confiar en mí", seguido de un segundo mensaje: "Gracias a tod@s los que me habéis apoyado estos días. La valentía y amistad se demuestran cuando es más fácil callar. Eso no lo olvidaré jamás", cerrando la polémica mientras mantiene su versión de que las denuncias nacen del "resentimiento".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube