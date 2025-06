Raúl de Molina reaparece tras cirugía abdominal: Han sido días difíciles de recuperación

Suscríbete a nuestros canales

Raúl de Molina reapareció en redes sociales tras días de ausencia en El Gordo y la Flaca, explicando su situación: "Señores, las razones por las que no me han visto es porque estoy en casa recuperándome de una cirugía que tuve en la barriga", detallando que este lunes abordará el tema en profundidad durante el programa: "Tuve una pequeña complicación después... Han sido días difíciles de recuperación y los que me faltan".

En el video, abrazó a su esposa Millie durante la celebración de su cumpleaños 66: "La quiero y amo, se ha portado de maravilla. Ha sido la mejor enfermera del mundo. Me están cuidando la herida".

Previamente, Lili Estefan había revelado en el programa: "Sí, efectivamente se ha hecho un procedimiento. 'El Gordo' está perfecto, está bien. Estuve con él antier, fue una cirugía y no está grave", añadiendo entre risas: "¿Podemos decir que fue grave la cosa? Sí, el proceso para tomar la decisión es lo que yo creo que fue grave, difícil", cerrando así los rumores sobre su estado de salud mientras el conductor continúa su reposo en casa.

