Melissa Gate revela su estado de salud durante su participación en La Casa de los Famosos: No controlas

Melissa Gate, segunda finalista de La Casa de Los Famosos 2025, rompió en llanto durante una entrevista con Tenay Rodríguez para Desnúdate con Tenay al revelar ataques de ansiedad no mostrados en pantalla: "Tuve ataques de ansiedad, me iba a sufrir en el baño para que nadie me viera porque igual el show debe continuar, había momentos en los que no podía respirar bien y me encerraba", describió la antioqueña.

Gate explicó la naturaleza incontrolable de estos episodios: "Los ataques de ansiedad son algo que tú no controlas, eso es algo que te dio y ya. Tú empiezas a sentirte mal, te dan náuseas y empiezas a vomitar (...) Lo que yo hacía era volver a mi centro y empezaba a pensar en que debía respirar, esa es la clave para todo", detallando su técnica de enfoque: "centrarte en por qué estás aquí, qué estás haciendo, volver a tu centro y cuando ya estás ahí, y más tranquila, ya cambia".

La participante confesó que ocultó su malestar para mantener la dinámica del programa mientras procesaba el impacto psicológico del aislamiento y la presión, un desafío que aún supera tras convertirse en fenómeno mediático internacional con repercusión en cadenas como Telemundo.

