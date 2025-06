Pedro Almodóvar prohíbe a sus familiares autorizar biografías cuando muera: No me preocupa mi legado

Suscríbete a nuestros canales

Pedro Almodóvar ha establecido una condición irrevocable para cuando fallezca: durante la serie documental 'Pedro x Javis' de Movistar+, el cineasta de 75 años declaró textualmente: "Cuando haya muerto, he prohibido a mi familia que autorice mi biopic o biografía", enfatizando que aunque no le preocupa su legado, rechaza cualquier adaptación sobre su vida u obra.

Esta confesión surgió en el tercer episodio de la producción, donde abordó la muerte como tema recurrente en su filmografía, eje central de su última película 'La habitación del al lado' (2024); en paralelo, Almodóvar rindió emotivo tributo a dos colaboradoras fallecidas, señalando sobre Verónica Forqué: "Alguien debería anotar su caso para que no vuelva a pasar. Fue víctima de la telerrealidad [...] Era una actriz que podía hacerte reír y llorar", mientras que al recordar a Marisa Paredes confesó: "No me acabo de hacer a la idea de que ha muerto. No tengo la sensación de que se haya ido"; la serie también repasa su trayectoria desde las comedias de los 80 hasta sus obras reflexivas, así como sus múltiples premios Goya y dos Óscar, consolidando su estatus como referente del cine español contemporáneo.

