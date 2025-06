Mientras Daddy Yankee y Mireddys se enfrentan en tribunales, su hija Jesaaelys se da un cumpleaños de muñeca

Suscríbete a nuestros canales

Jesaaelys Ayala no permitió que el ambiente tenso que rodea a su familia opacara su cumpleaños número 29. La influencer puertorriqueña, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, decidió enfocarse en lo positivo y organizar una celebración que fue tan creativa como emotiva, con una temática inspirada en Cry Baby Doll y Sonny Angel.

A través de redes sociales, Jesaaelys compartió la esencia de su festejo, com un look fresco de falda corta de lentejuelas lilas, un crop top blanco y sandalias a tono. El maquillaje no se quedó atrás: sombras en tonos verde aqua, rosas brillantes y labios con un toque dulce que remataron un estilismo digno de cuento pop.

La decoración, fusionó el universo de Cry Baby, una figura sin género que representa la catarsis emocional de llorar para sanar, con la ternura angelical de Sonny Angel, el muñeco japonés que conquista con su eterna sonrisa, algo que pareciera ser un mensaje por todo el proceso emocional y físico que está atravesando a raíz del estrés de la separación y polémica entre sus padres.

Por si fuera poco, la influencer quiso darle un toque más personal a su cumpleaños y ella misma colaboró en la elaboración de su pastel desde la reconocida pastelería Leila’s Bakeshop.

