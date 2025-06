Carmen Villalobos presume el paraíso donde graba su nuevo proyecto: "Cuando el trabajo te apasiona, se nota"

Carmen Villalobos está en pleno rodaje, pero eso no significa que no pueda disfrutar el proceso. La actriz colombiana se encuentra trabajando en un nuevo proyecto que la tiene profundamente ilusionada, y desde un paraíso tropical dejó ver que cuando uno ama lo que hace, cada día puede sentirse como vacaciones.

“Siempre he dicho que cuando tú trabajo te apasiona se ve la diferencia y yo soy muy afortunada de trabajar en un proyecto que he amado desde el día 1 pero lo mejor, es que siempre me lleva a lugares bellos con personas maravillosas!”, escribió en su cuenta de Instagram.