Hoy la música está de luto: fallece Chris Rea, voz inolvidable de Driving Home for Christmas

Suscríbete a nuestros canales

Chris Rea, el carismático cantante y compositor británico cuyo nombre se hizo eterno gracias a clásicos como Driving Home for Christmas, The Road to Hell y Josephine, ha fallecido a los 74 años, según confirmó su familia. El músico murió pacíficamente en un hospital tras una breve enfermedad, rodeado de sus seres queridos, dejando un profundo vacío en el mundo de la música internacional.

Rea no solo cautivó con su voz y su estilo único que fusionaba rock, blues y pop a lo largo de más de cuatro décadas, sino que creó canciones que trascendieron tiempos y generaciones. En esta temporada navideña, cuando su tema más icónico vuelve a sonar en millones de hogares, la noticia de su partida ha tocado fibras sensibles en fanáticos de todo el mundo.

Un adiós tranquilo en momentos emotivos

Chris Rea falleció en la mañana del lunes 22 de diciembre en un hospital, tras una corta hospitalización por complicaciones de salud, informó un portavoz de su familia. Aunque su muerte ha sido recibida con tristeza, los allegados destacan que el artista pasó sus últimos momentos rodeado del cariño de los suyos y en paz.

Su partida ocurre a pocos días de Navidad, un detalle que ha agregado una carga emocional especial entre sus seguidores, pues su obra más querida, Driving Home for Christmas, es un himno que acompaña cada fin de año y evoca memorias colectivas de reuniones familiares, carretera y nostalgia.

La historia detrás de una leyenda musical

Rea nació en 1951 en Middlesbrough, Reino Unido, en el seno de una familia con raíces italianas e irlandesas, y desde joven mostró una inclinación notable por la guitarra y la música. Su carrera profesional comenzó a tomar forma en los años setenta, y con el paso del tiempo Rea se consolidó como un compositor talentoso y respetado tanto en Europa como en otras regiones del mundo.

A lo largo de su trayectoria, lanzó más de 25 álbumes de estudio, entre ellos The Road to Hell y Auberge, que alcanzaron el número uno en las listas del Reino Unido y consagraron su lugar en la historia del rock y el blues. Fool (If You Think It’s Over), uno de sus primeros éxitos, incluso fue nominado a un Grammy, un reconocimiento temprano que anticipó el impacto que tendría su obra.

El legado eterno de Driving Home for Christmas

Aunque Chris Rea acumuló numerosos éxitos a lo largo de su carrera, fue su canción Driving Home for Christmas la que lo convirtió en un nombre familiar para millones de oyentes. Publicada originalmente en 1986, el tema creció con el tiempo hasta convertirse en un clásico navideño indispensable en países de todo el mundo, reentrando en las listas cada temporada y formando parte del imaginario colectivo.

Este año, la canción fue incluida en una campaña publicitaria navideña que reforzó su presencia en las plataformas y las radios, demostrando que su magia trasciende generaciones. Para muchos, esa melodía ya es sinónimo de nostalgia, hogar y espíritu festivo, un testimonio del poder atemporal de la música de Rea.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube