Indignación en Caracas: fanáticos del Miss Venezuela protestan frente a la Quinta Morada por el caso Stephany Abasali

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de seguidores del Miss Venezuela se congregó este martes frente a la icónica Quinta Morada, sede histórica del certamen, para expresar su profundo descontento por lo ocurrido recientemente con Stephany Abasali, la reina que representó a Venezuela en el Miss Universo 2025.

Los manifestantes reclamaron enérgicamente “respuestas claras”, argumentando que lo vivido por Abasali vulneró no solo la esencia del certamen, sino también “la dignidad de sus reinas”. La movilización se produce en medio de un debate público que ha cobrado fuerza en redes sociales y ha revivido viejas tensiones con otras misses en torno al manejo del concurso más importante de la belleza venezolana.

La chispa de la protesta: qué ocurrió con Stephany Abasali

El descontento nace tras las declaraciones que hizo Stephany Abasali recientemente luego de su reinado como Miss Venezuela, en las que aseguró que no recibió el trato respetuoso que esperaría de una organización de su prestigio. Abasali afirmó que en varias ocasiones la comunicación con la dirigencia del certamen estuvo marcada por tensiones y falta de empatía hacia su figura.

Entre las acusaciones, Abasali señaló que no se le permitió pronunciar un discurso de despedida durante la gala final del Miss Venezuela, un gesto que muchos consideran tradicional y simbólico en la relación entre una reina saliente y el público. Esta revelación provocó reacciones divisivas en el ambiente de fans y especialistas del espectáculo, reavivando cuestionamientos sobre el estilo de gestión de la presidenta de la organización.

Señalamientos a Nina Sicilia y la presión por cambios

Gran parte de los fanáticos presentes en la protesta expresó su rechazo directo hacia Nina Sicilia, actual presidenta de la Organización Miss Venezuela. Los manifestantes argumentan que bajo su liderazgo se ha perdido respeto por las reinas, y que decisiones recientes, como la que afectó a Abasali, reflejan fallas profundas en la conducción del certamen.

En pancartas y consignas, se escucharon demandas como “Miss Venezuela merece respeto” y “Nina debe dar explicaciones”, reflejando el ambiente de molestia y frustración que se ha intensificado en las últimas semanas. Algunos seguidores han propuesto incluso la destitución de Sicilia, impulsando una campaña digital que suma firmas y respaldos en redes sociales.

Eco entre exreinas y figuras del certamen

El caso de Abasali no es aislado. Otras exmisses de Venezuela como Thalía Olvino y Sthefany Gutiérrez han expresado previamente críticas hacia la organización y la forma en que ciertas decisiones se toman detrás del telón, sugiriendo que este ambiente tenso no es nuevo sino parte de una tendencia que se viene arrastrando.

Estas voces de exreinas han sido retomadas por los manifestantes como prueba de que la molestia va más allá de un solo caso, constituyendo un reclamo colectivo por mayor transparencia y respeto dentro del mundo de los certámenes de belleza en Venezuela.

Voces desde adentro: respuesta y controversia

Mientras los fanáticos exigen explicaciones y cambios, figuras asociadas al certamen han defendido posturas y aclarado que ciertas decisiones, como la del libreto o la producción de la gala, no dependen exclusivamente de una sola persona. Por ejemplo, José Andrés Padrón, animador vinculado al concurso, aseguró que nunca tuvo la intención de perjudicar a Abasali y que las decisiones escénicas responden a dinámicas complejas del espectáculo.

Padrón también comentó que, de haber comprendido la situación en su momento, habría apoyado la oportunidad de que Abasali hablara, aunque aclaró que no tenía autoridad para alterar el guion sin consenso de producción.

Una comunidad que no se detiene: el “Miss Venezuela no se mancha”

La protesta frente a la Quinta Morada ilustra que los fanáticos del Miss Venezuela se niegan a permanecer en silencio ante lo que consideran una falta de respeto hacia sus representantes y hacia la historia del concurso. Desde consignas hasta campañas en redes, la frase “El Miss Venezuela no se mancha” se ha convertido en emblema de una afición que exige orgullo, transparencia y dignidad.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube