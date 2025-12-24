¡Scarlet Ortiz dice que sí! Así fue el romántico compromiso de la actriz

Suscríbete a nuestros canales

Scarlet Ortiz sorprendió a sus seguidores al revelar que, tras 26 años de relación, Yul Burkle le propuso matrimonio. El momento fue especialmente significativo porque coincidió exactamente con la fecha de su aniversario. La actriz compartió un video íntimo del instante de la pedida de mano, un gesto que, según explicó, fue iniciativa de Burkle a pesar de su timidez: "Él quería que todos fueran testigos de este regalo".

Más que un compromiso: La reafirmación de una vida juntos

En el mensaje que acompañaba la publicación, Scarlet Ortiz dio profundidad al significado de su aceptación. "Más que dar el sí al matrimonio... es el sí a continuar caminando a tu lado", expresó la actriz. En sus palabras, este paso representa la confirmación de un camino compartido, recorrido "con nuestras mañas, nuestros subes y bajas de emociones, con nuestras bendiciones". La pareja, que según los reportes ahora "sí están listos para dar el gran paso", ya ha construido una familia sólida: son padres de una hija de 15 años, Bárbara Briana Burkle Ortiz.

Una relación estable en el mundo del espectáculo

El compromiso corona una de las historias de amor más longevas y estables de la farándula venezolana y latinoamericana. Scarlet Ortiz y Yul Burkle iniciaron su relación en 1999 y, a lo largo de más de dos décadas, han mantenido su vida familiar con notable discreción, lejos de los escándalos. La noticia de su compromiso ha generado una ola de felicitaciones y cariño por parte de colegas, fans y medios, que celebran la solidez de un vínculo que ha resistido el paso del tiempo y los retos propios de la industria del entretenimiento.

El futuro: Una boda "pronto" y una carrera consolidada

Scarlet Ortiz adelantó que la boda llegará "pronto", aunque sin confirmar una fecha específica. Mientras se prepara para este nuevo capítulo personal, la actriz cuenta con una trayectoria profesional ampliamente reconocida. Es recordada por su papel como uno de los intereses románticos de Armando Mendoza en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea, y por protagonizar producciones como Todo sobre Camila, Secreto de amor y Mi vida eres tú, trabajos que han sido vistos en más de 120 países.

