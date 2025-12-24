Alicia Machado contradice al Zar de la Belleza: este fue su consejo para la nueva Miss Venezuela, Clara Vegas

Suscríbete a nuestros canales

La coronación de Clara Vegas como la nueva Miss Venezuela no solo generó expectativas, sino que también provocó reacciones polémicas dentro del mundo de los certámenes. Alicia Machado, Miss Universo 1996, opinó y ofreció consejos claros y directos, que rápidamente se convirtieron en tema de debate en redes y medios de farándula.

Lejos de un mensaje diplomático, Machado mezcló elogios, advertencias y sugerencias concretas, dejando en evidencia que su experiencia y autoridad en la materia la convierten en una voz difícil de ignorar para la nueva soberana.

Apoyo absoluto con advertencias contundentes

Alicia Machado comenzó destacando a Clara Vegas como parte de una generación de venezolanas “espectaculares e increíbles”, resaltó además la herencia y la belleza que ha caracterizado a la familia de la joven. La ex Miss Universo aseguró que respalda al 100 % a la nueva reina, pero advirtió que hay decisiones que no deben tomarse a la ligera.

El primer consejo polémico de Machado fue directo: “No te toques la nariz, no te operes mi amor. Tu belleza natural ya te hace destacar frente a las demás y en el Miss Universo no necesitas alterarla”, enfatizó, dejando claro que preservar la autenticidad es clave para sobresalir.

Entrenamiento y disciplina: la fórmula para triunfar

Más allá de la apariencia, Machado enfatizó que el éxito depende de preparación física y constancia. Recomendó que Clara Vegas se enfoque en entrenar con disciplina, fortalecer su cuerpo y mantener una rutina que la prepare para cualquier escenario internacional.

“El Miss Universo no se gana solo con belleza, sino con esfuerzo y dedicación. Debes entrenar mucho y estar lista para enfrentar cada desafío con fuerza y determinación”, afirmó Machado, subrayando que la disciplina es tan importante como los rasgos físicos.

Rodearse de quienes saben ganar

Otro de los consejos más polémicos y comentados fue sobre la guía y el entorno que rodea a Clara Vegas. Machado señaló que la joven debe escuchar solo a personas con experiencia y trayectoria, evitando consejos de quienes no han logrado triunfar en la arena internacional.

“Apóyate en quienes saben ganar. No todos los consejos valen lo mismo y tu éxito depende de las decisiones que tomes y de quién te asesore”, advirtió la ex Miss Universo, reafirmando que el camino hacia la corona internacional requiere estrategia y buen criterio, no solo belleza.

Legado familiar y responsabilidad de representar a Venezuela

Machado recordó que Clara Vegas no solo representa a sí misma, sino también el legado de su madre y la tradición de Venezuela en los certámenes de belleza. La exreina destacó que cada acción, desde la apariencia hasta la preparación, tiene un peso importante en cómo será percibida internacionalmente.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube