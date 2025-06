Tom Felton regresa como Draco Malfoy en Broadway: estreno teatral tras 14 años

Suscríbete a nuestros canales

Tom Felton anunció su regreso como Draco Malfoy tras 14 años, uniéndose a la producción teatral Harry Potter and the Cursed Child en el Lyric Theatre de Broadway desde el 11 de noviembre de 2025 hasta el 22 de marzo de 2026, marcando su debut en escenarios neoyorquinos y siendo el primer actor de la saga fílmica en retomar su personaje para esta continuación.

El británico de 37 años —quien interpretó al antagonista en las ocho películas— destacó el simbolismo personal: "tendré exactamente la misma edad que Draco en la obra [...] es surrealista volver a ponerme en sus zapatos y su icónico cabello rubio platinado", añadiendo en Variety que este rol cierra un ciclo al “completar su historia" frente a los fans.

La obra, basada en una historia original de J.K. Rowling, transcurre 19 años después de Las reliquias de la muerte, centrándose en Albus Potter (hijo de Harry) y Scorpius Malfoy (hijo de Draco), donde "la aventura está en sus venas" según el lema promocional.

Felton confesó en Today: “todavía siento que estoy soñando [...] es muy interesante encontrarme con un Draco adulto", recordando que pese a no leer los libros originalmente —audicionó para Harry y Ron mintiendo sobre su conocimiento—, el director Chris Columbus "vio en esa astucia al verdadero Draco", un personaje que evolucionó de villano escolar a figura compleja que le valió el premio "Mejor Villano" en los MTV Movie Awards por El príncipe mestizo.

Los boletos para esta temporada limitada (19 semanas) iniciarán preventa el 10 de junio y venta general el 12 de junio a las 11 a.m. (ET), ofreciendo una nueva inmersión en el universo mágico que ya ha vendido 10 millones de entradas globalmente como el "drama no musical más exitoso de Broadway".

