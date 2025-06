Abogado de Aleska Génesis aclara polémica legal: “Ella no tiene nada que ver con el conflicto con Michelle”

Suscríbete a nuestros canales

En medio de los rumores y señalamientos difundidos recientemente en redes sociales y medios digitales, el abogado Richard, representante legal de las hermanas Castellanos, se expresó por medio de un video para aclarar la situación legal de sus clientas.

Enfatizó que Aleska fue defendida en un caso relacionado con unos supuestos relojes robados, tanto a nivel civil como penal, sin que se presentaran pruebas en su contra. “Peleamos duro por demostrar su inocencia y lo logramos”, subrayó.

Respecto a la controversia con Michelle Castellanos, el abogado explicó que tras concluir exitosamente varios procesos judiciales, se firmó un acuerdo global que le otorgó beneficios importantes a la modelo. Sin embargo, un documento final de conciliación, enviado por correo electrónico, no fue firmado por Michelle debido a que este se filtró a su carpeta de spam mientras se encontraba viajando por Europa.

“Ante la falta de respuesta, me vi obligado a introducir una demanda para cobrar los honorarios pactados, sin intención de perjudicarla. En cuanto Michelle se enteró, me pidió disculpas y aclaramos todo. Ya estamos conciliando y firmando los papeles correspondientes”.

El abogado concluyó su intervención destacando que espera continuar su relación profesional con ambas hermanas, y pidió no distorsionar la realidad por errores de comunicación: “Aleska no tiene nada que ver en esto. No es justo que se malinterprete una situación legal que ya está resuelta”.

