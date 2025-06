Cristian Castro confiesa que no le gusta ser adulto: Me quedo mentalmente en los 13 años

Suscríbete a nuestros canales

Cristian Castro generó controversia al rescatarse una entrevista de 2020 donde confesó al presentador Dante Gebel: "No me gusta ser adulto, no me divirtió crecer tanto. Ser adulto no me divierte", señalando que su etapa preferida fueron los 13-14 años por ausencia de responsabilidades.

El artista citó un consejo materno: "Las águilas vuelan solas, no vuelven en parvada", explicando: "Eso se lo agradezco [...] me gusta hacer mi propio porvenir", y añadió una reflexión sobre el éxito: "Todo el mundo tiene derecho a no triunfar [...] Yo vivo al día a día"; pero su declaración más polémica fue: "Me dedico a planear mi vida para no trabajar. De lo único que estoy preocupado es de trabajar, porque no me gusta trabajar", desatando opiniones divididas en redes entre quienes lo tildan de "irresponsable" y quienes valoran su "honestidad brutal".

La conversación reabrió debates sobre presión social, salud mental y modelos alternativos de vida, reforzando la imagen del intérprete como figura que desafía expectativas convencionales.

