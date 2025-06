Cristina Saralegui regresa a la televisión junto a Karol G tras 16 años de ausencia

Suscríbete a nuestros canales

Cristina Saralegui regresa a Univision este 23 de junio con "El show de Cristina" tras 16 años fuera de pantalla, teniendo como invitada estelar a Karol G para promover su álbum "Tropicoqueta".

La cadena anunció el evento con un adelanto donde ambas mantienen una conversación íntima, prometiendo la cantante revelar "secretos de su vida"; este regreso contrasta con su salida traumática en 2024, cuando según confesó al podcast de Don Francisco fue despedida dos años antes de su retiro planeado: "Bueno lo primero por lo que yo me preocupé es por mi gente [...] Tú eres el que tienes que decirle a tus empleados ‘nos botaron’", añadiendo: "Cuando a mí me pasó yo tenía 63 [...] Quería retirarme con honores, con una fiesta bonita [...] y no esperaron ni esos dos años".

En declaraciones recientes al podcast "En Positivo" criticó el modelo televisivo al señalar: "Sencillamente no es que te sacquen cuando te está yendo bien [...] quitan a la gente para poner a otra más barata", ejemplificando: "Tú cuestas un billetal [...] un jovencito va a cobrar 15 kilos por lo que haces tú, lo va a hacer mal [...] pero están esperando en la puerta como unos perritos"; el especial se transmitirá simultáneamente por ViX, marcando el retorno de quien fuera pionera del talk show hispano.

