Alessandra Rosaldo se cansa y desmiente divorcio con Eugenio Derbez: Le pusieron salsita a los rumores

Suscríbete a nuestros canales

A punto de cumplir 13 años de casados, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez enfrentaron voraces rumores de divorcio tras supuestas infidelidades del comediante. En exclusiva con Univisión Famosos, la artista rompió el mutismo con inesperado humor al abordar los chismes que sacudieron su vida privada, revelando que esta vez los especuladores añadieron ingredientes inventados a la receta del escándalo mediático.

Con aplomo desarmante, Rosaldo desmintió la crisis marital mientras reía: "No, no, he de decir que en esta ocasión le agregaron salsita, le dieron sabor, sazón", minimizando las acusaciones contra Derbez con una sonrisa cómplice que evidenció su seguridad en la solidez de la relación. La ex Sentidos Opuestos aclaró que aunque no es la primera vez que enfrentan este tipo de ataques, ahora detectaron traiciones ficticias tejidas en los comentarios malintencionados.

La intérprete confesó su fórmula para blindar el matrimonio: "Uno debe aprender a ignorar lo que no suma", explicando que ni ella ni Derbez prestan atención a los dardos envenenados gracias a su confianza inquebrantable. Subrayó que manejan con madurez las habladurías porque saben que el veneno está en el oído ajeno, no en su realidad cotidiana donde la lealtad permanece intacta tras más de una década juntos.

Finalmente lanzó una advertencia contundente: "Si no sabes manejar estos rumores falsos, te tambalean; sí destruyen matrimonios", cerrando con un mensaje de fortaleza que despejó dudas mientras celebraba su aniversario lejos del ruido, demostrando que su amor sobrevive a cualquier salsa picante de la farándula.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube