Jennifer Aniston se aleja de la comedia: todo lo que se sabe de su próximo rol en serie dramática

Jennifer Aniston amplía su alianza con Apple TV+ al protagonizar una nueva serie basada en las explosivas memorias I’m Glad My Mom Died de Jennette McCurdy. El streaming confirmó que Aniston interpretará a una "madre narcisista que se enorgullece de su identidad como ‘madre de una estrella’", según el comunicado oficial que describe el proyecto como "un relato desgarrador y a la vez hilarante".

McCurdy, famosa por su papel de Sam Puckett en iCarly de Nickelodeon, liderará creativamente el proyecto como escritora, productora y showrunner junto a Ari Katcher. Sus memorias publicadas en agosto de 2022 por Simon & Schuster se convirtieron en fenómeno editorial permaneciendo "más de 80 semanas en la lista de best sellers del New York Times". La adaptación profundizará en su experiencia como estrella infantil manipulada por su progenitora, tema que resonó globalmente por su crudeza y autenticidad terapéutica.

Aniston simultaneará este papel oscuro con su regreso como Alex Levy en la cuarta temporada de The Morning Show, que se estrena el 17 de septiembre basada en el libro Top of the Morning de Brian Stelter. Como productora ejecutiva en ambos proyectos consolida su influencia tras cámaras mientras Apple TV+ apuesta fuerte al combinar su estrella emblemática con narrativas audaces que exploran trauma y empoderamiento femenino.

El anuncio sacude la industria al unir a dos generaciones de actrices en un proyecto autobiográfico sin precedentes. McCurdy transforma su dolor en arte mientras Aniston desafía su imagen romántica encarnando un personaje tóxico prometiendo una de sus interpretaciones más crudas y celebradas por la crítica especializada.

