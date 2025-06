Chepa Candela: Inscripción de Clara Vegas Goetz en el Miss Venezuela sí va

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Llegó el viernes!!… (¡Qué rico el helado!) y el cuerpo de ustedes se prepara para el disfrute porque el mío, muy bien distribuido por cierto, (a pesar del “julepe”… ¡Cues rescues cues!) Lo que hace es trabajar y trabajar, como una burra…

Nina Sicilia

Por eso, una vez más, ¡aquí me tienen!...Lista, presta y dispuesta a batirles lo más calientico de la movida farandulera de nuestros predios…y un poco más allá…Así que a la orden de ¡”Daleee que no viene carro”!, meto la “chola” y arranco con el “parlng” para contarles que por los predios de la quinta Morada, están agilizando el proceso de preselección de las planillas que serán sometidas a un filtro para la selección final que se hará luego de la Evaluación Presencial Integral (EPI) que, como se los batí en pasadas columnas, deberá estar listo a finales del mes de agosto o comienzos de septiembre porque, aunque no se ha dado una fecha oficial, es probable que la elección de MISS VENEZUELA 2025, se lleve a cabo entre octubre y noviembre…y no quieren que la cosa los agarre fuera de base…y no tengan que andar pegando carrera a última hora…

¡Síii, señor!... Dentro de pocos días se darán por culminadas las inscripciones de las muchachas que aspiran y esperan ser tomadas en cuenta para el casting final… y según me comentaron, el proceso de selección para el mismo este año estará bastante complicado, pues el número de planillas recibidas duplica al del año pasado… O sea, que Nina Sicilia y Harry Levy no la tendrán fácil…

Giorgiana Rosas

Por cierto que sigue regada la bola de que la GIORGIANA ROSAS podría volver a participar en el Miss Venezuela, tal como lo hizo la primera vez en 2023 cuando portó la banda del estado Anzoátegui y casi que le gana a Ileana Márquez, pues obtuvo el puesto de primera finalista…y no viajó a ningún “templete” internacional ya que enseguida se instaló en “Los Iuneis Esteis” para participar en el concurso gringo y como no se le dio, vuelve al país…y según la bola que rueda ya anda haciendo gestiones para volver a representar al estado Anzoátegui en la contienda de este año…De darse lo de Giorgiana Rosas, sería la segunda vez que una candidata compite en dos ocasiones en el Miss Venezuela, pues les recuerdo (Por si se les olvidó) María Fernanda León lo hizo en 1999 portando la banda del estado Portuguesa y repitió en 2002 por el mismo estado…

Clara Vegas

Yyy como hoy ando empatada en una onda missérica, también les bato que lo de la inscripción de CLARA VEGA GOETZ en el Miss Venezuela como que ¡sí va!... ya que una fuente ligada a su entorno me sopló que su misma mamá, Andreina Goetz, que fue Miss Venezuela en 1990, es la primera que la está aupando... Y de concretarse la cosa, podrían representar al estado Bolívar la misma banda que llevó su hermosa madre en aquella oportunidad…

