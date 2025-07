Chepa Candela: Alicia Machado dizque anda picada con Andrea Meza

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Good morning for everybody!! (O lo que es lo mismo, ¡Buuuenoosss días para todos, todas y todes!)… Y nuevamente, ¡heme aquí!, donde ya voy rumbo al medio siglo (¡Una guará!) en este raudo tecleo que deja mis uñitas todas escarapeladas y echando más humo que una chimenea, aunque “sarna con gusto no pica”…

Mister Venezuela 2025

Así que, una vez más, ¡bienvenidos a este sabroso cotilleo!, el cual arranco batiéndoles que sigue rondando la bola de que la elección de Míster Venezuela 2025 se realizará a mediados del mes de diciembre en el estudio 1 de Venevisión… y según lo que se comenta, el Luigi Ratino, que produjo el “templete” el año pasado, solo espera la orden de “allá arriba” para convocar a casting. De hecho, ique ya tiene a varios modelitos “montados en la olla” por si acaso el llamado no funciona!, porque para nadie es un secreto que este concurso de belleza masculina (digo yo que masculina) no levanta el mismo interés de antes…

¡Síii, señores!... Tal como se los adelanté en pasadas columnas, en Venevisión quieren seguir dándole continuidad al certamen de marras para devolverle sus días de gloria… y ya le advirtieron a JUAN ALBERTO GARCIA que se fuera preparando para entregar la bufanda que ganó el 13 de junio de 2024… O sea que ya cumplió el año de haberse coronado. ¡Ay, perdón! De haberse alzado con el título de Mister Venezuela…

Oscar D'León

Yyy sumergiéndome en “honduras musicales”, les bato que OSCAR D´LEON sigue insistiendo en unirse a los “ancianos” ¡digo” a los veteranos integrantes de la Dimensión Latina… y aunque ambas partes quieren hacerlo, en el camino continúa puesta la gran piedra de tranca. Su mujercita, la tal Zoraida De León, quien sin que nadie entienda, se opone rotundamente a que el querido salsero vuelve a montarse en tarima con la orquesta que le dio la fama, intento que ya hizo una vez…y la “Doñita”, que le (mal) maneja su carrera, se atravesó en el camino, completamente negada a que se diera el esperando rencuentro…cuando ya todo estaba prácticamente listo para el mismo…Así como me lo contaron!....Una de mis acuciosas fuentes, que se coleó en el lanzamiento de una revista en la que el Sonero Mayor era la portada…y estaba de invitado especial, paró aquellas orejotas (De cuyos lóbulos cuelgan dos argollas de oro cochano) cuando le oyó decir a otra persona que uno de sus proyectos es volver a reunirse con los “chuchumecos” de la Dimensión Latina…y aunque no lo dijo textualmente, dejó ver que tendría que convencer a su “costilla” para que lo deje reunir con sus colegas…pero la tal Zoraida torció su jeta pintarrajeada jeta y viró aquellos ojos cuando escuchó la inquietud de su famoso marido…O seaaa, que la cosa, como que tampoco va este año…

Alicia Machado

Y desde los lares se reportan mis repetidoras internacionales para contarme que ALICIA MACHADO quedó “picada” con la Miss Universo 2020, Andrea Meza, ya que no cayó en sus provocaciones… ¡y casi que la paró en seco! Cuando declaró que ella no venía competir con nadie…y que su trabajo era seguir preparando a sus protegidas del reality “Miss Universe Latina”, ese mamotreto disfrazado de “templete” que todos los días transmite Telemundo en el cual se escogerá la representante de los latinos estadounidenses en la 74 edición de Miss Universo y en el cual la exreina mexicana, pasó a ocupar el lugar que dejó Zuleyka Rivera, quien, por un ataque ce caspa, dejó el programa colgando al no estar de acuerdo con la decisiones del jurado integrado por Aracelys Arámbula, el diseñador David Salomón y el actor Fabián Ríos…el caso es que La Machado pensó que iba a crear otra de sus encendidas polémicas…perooo….su compañera no le siguió el jueguito…

