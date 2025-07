Osmel Sousa metió el ojo en el Miss Universe Latina: "Aquí hay como seis o siete que ya hubiese liquidado"

Suscríbete a nuestros canales

Osmel Sousa volvió a hacer lo que mejor sabe: decir lo que todos piensan y nadie se atreve a soltar en voz alta. Esta vez, el escenario fue el reality Miss Universe Latina, la noche del martes.

Al llegar su primer encuentro fue con la concursante, a quienes sorprendió con su llegada pero aún más con sus palabra directas y sin filtros fiel a su estilo:

"creo que ninguna de ustedes ha aprovechado esta magnífica producción que es espectacular. Yo he llevado años haciendo estos concursos y nunca he visto una producción tan bien preparada como esta, con un escenario maravilloso, pero lo de anoche a mí me pareció un fin de curso de un colegio de primaria. Yo he sido jurado y la que hace eso le pongo 0".

Más tarde, ya vestido para la gala, muy elegante luciendo una bata negra con toques dorados al estilo japonés, el llamado “Zar de la Belleza” subió al escenario y se dirigió esta vez al jurado:

¿Que están Haciendo ahí? ¿A ustedes less pagan por eso? porque aquí hay como seis o siete que ya yo hace tiempo la hubiera liquidado.... Bueno hay que ser más fuerte,

Pero no todo fue malo. También hubo espacio para elogiar: “Ustedes tienen dos ejemplos ahí, una mujer espectacular (refiriéndose a Andrea) y otra que para mí fue un descubrimiento", (refiriéndose a Alicia).

Machado no desaprovechó el momento y contestó: "yo soy un descubrimiento de él, yo soy una hija de él lo que pasa es que a veces me abandona, me cambia por otras", bromeó...

El Zar de la belleza lo dejó claro como en cada uno de sus concursos, en la pasarela no hay espacio para la mediocridad, y mucho menos en el reality.

