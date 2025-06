Chepa Candela: Aleska Génesis dizque se casa con su galán italiano

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Good morning for everybody!! (O lo que es lo mismo, ¡Buuuenoosss días para todos, todas y todes!)… Y nuevamente, ¡heme aquí!, donde ya voy rumbo al medio siglo (¡Una guará!) en este raudo tecleo que deja mis uñitas todas escarapeladas y echando más humo que una chimenea, aunque “sarna con gusto no pica”…

Aleska Génesis

Así que, una vez más, ¡bienvenidos a este sabroso cotilleo!, el cual arranco batiéndoles que a pesar del cortísimo tiempo que llevan empatados y pese a los malos pronósticos que rodean la relación, ALESKA GENESIS (¡Suussstooo!) con el tal Luca Onestini, ique, ya empezaron a hablar de matrimonio, no solo para callarle el hocico a quienes no le ven vida a ese empate, sino también para demostrar que si están enamorados de “verdura-verdura” y que de parte de ella, ique, no hay interés de por medio, (¿¡¡¡?)pues resulta, pasa y acontece que su modelito italiano no es ningún empresario acaudalado, como todos los que ha tenido…que no han sido pocos…y que lo de ella con él, es “amor verdadero”…¿Le creemos?...Según una fuente ligada al entorno privado de la susodicha, al parecer, se está tomado muy en serio la relación y así lo manifestó esta semana en el programa “En casa con Telemundo”, donde asistió guindada como una lechosa de su galancete por el que se le sale la baba, pues vamos a estar claras, el Luca Onestini está bien “buenas tardes”…y si no tiene mucho dinero, al menos le sobra físico…“Estoy viviendo un momento espectacular con el bambino”, soltó la Aleska Génesis en el programa mayamero, dando a entender que lo de la futura boda podría darse…¿Síiii?...¡Amanecerá y veremos!...

Alicia Machado

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que por primera vez ALICIA MACHADO (¡¡Sustooo!!) mantuvo la calma y la cordura (Aunque usted no lo crea) frente a un grupito de seguidores que la tildaron de vieja…y de ya no verse como el “mujerón” de 18 años que ganó el Miss Universo en 1996…"Si, me estoy poniendo vieja... pero no me voy a operar, no me quiero halar la cara, no me quiero inyectar nada, no me voy a hacer más nada", soltó la susodicha, en un tono bastante calmadito (¡Ujum!, como cosa rara), que ha asombrado a propios y extraños, tomando en cuenta que siempre ha sido una persona agresiva y que “por quítame esta paja”, ya está armando una pataleta…No será que a sus 48 años, los cuales cumplió el pasado 6 de diciembre, la Alicia Machado empezó a asentar cabeza y darse cuenta que con la peleadera lo que consigue es repudio?...A mí me late que lo que tuvo fue un ramalazo de tranquilidad, porque como dice el sabio refrán. “Cochino es huevero, aunque le quemen la trompa”…

Gaby Spanic

Por cierto que su rollo legal con GABY SPANIC (¡Sustooo, otra vez!) , como que ¡va pa palante!, pues esta última volvió a repetir que ya está cansada que Alicia Machado, esté hablando gamelote de ella cada vez que le da la gana…y que agotó su paciencia ante lo que ella considera son “señalamientos difamatorios”…por si no se acuerdan la exMIss Universo dijo en el reality “La Casa de los Famosos” (Telemundo) que la actriz era problemática, que le tenía envidia…y que además había hecho un live en Instagram completamente borracha…eso provocó la “tibiera” de Gaby Spanic, quien ardida y muy ofendida, ahora está dispuesta a cumplir su amenaza de llevarla a tribunales para que aquella deje de decir pistoladas…y para eso ya tiene trabajando a sus abogados sobre el caso, porque les repito la demanda ¡SI va!...…¿Quién ganará este “atajaperro”?...¡Aaayyy, Maracay!…

