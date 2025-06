Revelan que el reciente exito de Netflix “Harta” con Taraji P. Henson se grabó en solo 4 días

Suscríbete a nuestros canales

Durante una proyección especial en Nueva York el 3 de junio de 2025, Taraji P. Henson reveló que filmó "Straw" ("Harta" en español), el drama de Tyler Perry estrenado en Netflix el 6 de junio, en solo cuatro días, hazaña que cobra mayor relevancia al realizarse mientras grababa simultáneamente la serie "Fight Night: The Million Dollar Heist" para Peacock, ajustando ambas agendas sin conflictos: "Ellos arreglaron todo con mi agenda. Fui, filmé esto en cuatro días, y volví a Fight Night", explicó la actriz a People.

Dirigida, escrita y producida por Perry, la cinta sigue a Janiyah Wiltkinson (Henson), una madre soltera cuyo mundo colapsa tras sucesos catastróficos mientras cuida a su hija enferma Aria, rol que Henson aceptó sin dudar pese a su intensidad: "Cada vez que Tyler me manda un guion, se desafía a sí mismo y a mí. Eso me encanta", confesó, añadiendo que el personaje "la asustó" pero la motivó a "dar voz a quienes no la tienen" para que espectadores en situaciones similares se sientan vistas.

El récord de filmación exigió máxima eficiencia: Perry reconoció que "todos en el equipo nos enfocamos en hacer que cada segundo contara", método que ya aplicaron en su colaboración previa ("Acrimony", 2018) y que aquí permitió a Henson alcanzar una "nueva dimensión artística". La trama —una madre soltera que, tras eventos desafortunados, se ve envuelta en un crimen inesperado en un mundo indiferente— conectó globalmente, posicionándose como #1 en Netflix en 26 países con 25.3 millones de visualizaciones en su primera semana, según reportes.

Este éxito se atribuye a su carga social: retrata la precariedad laboral, la salud mental y el abandono institucional que enfrentan madres como Janiyah, tema que resonó en México —donde lideró el catálogo— al reflejar que 30% de los hogares son liderados por mujeres que combinan crianza y trabajo en condiciones adversas.

Aunque críticos señalaron estereotipos en personajes secundarios y giros melodramáticos (Rotten Tomatoes: 47%), coincidieron en que Henson brinda una actuación "fenomenal" y "visceral", consolidándose como intérprete versátil mientras el filme genera debates sobre empatía y crisis silenciadas. Junto a Henson, destacan Sherri Shepherd como Nicole, la gerente del banco que humaniza a Janiyah, y Teyana Taylor como la detective Kay Raymond, roles que Perry diseñó para mostrar "tres tipos de mujeres negras empáticamente conectadas".

