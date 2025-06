Chepa Candela: El reality ”Caminos a somos tú y yo” es un hervidero de chismes

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Buenooosss díaaasss “for everybody”!!… Yyy "avanti" con la semana, aquí me tienen, una vez más, con las pilas recargadísimas y con estos dedillos que se me van soliiitos por el teclado para empezar a batirles lo más calientico de la movida farandulera de este país… y zonas aledañas…

Gaby Spanic

Y como “para luego es tarde”, corto este preámbulo y paso a contarles que sigue como la zarzamora (o sea, llora que llora) la GABY SPANIC (¡Sustoooo!) quien acaba de declarar que ningún canal de TV de México ¡Y de ninguna parte! la quiere contratar para sus proyectos (léase: culebrones o reality shows), por lo que está segura de que alguien muy pesado le tiene la piedra puesta ante la directiva de las televisoras más importantes, ya que tiene bastante tiempo sin chamba y desde hace un año no aparece en la “pícola pantalla”…

¡Síii, señores…! La susodicha, cuya fama de rollera no es de gratis, se la pasa pegada al teléfono, cual garrapata, para ver quién le ofrece así sea un papel de cachifa en una de esas telenovelas aburridas de Miami o México, pero nada que ver y por eso tiene loco a su manager, a quien pone a molestar a todos los escritores para ver si le da “algodón con yodo” a su representada para ganarse su comisión, pues si ella no trabaja, él no cobra… ¿Será que la Gaby Spanic, que por culpa de su mal genio, ella misma se ha cerrado las puertas?… Mijita, antes de quejarte, revísate, porque la culpa de que te tengan engavetada la tienes tú misma… ¿O no?…

Hilda Abrahamz

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que HILDA ABRAHAMZ (¡Susto, otra vez!) ique, agarró tremenda “tibiera” con su asistente, una tal Daniela Graterol, quien grabó un vídeo mientras desayunaban antes de un show por allá en Lechería....y resulta y acontece que la fulana asistonta se la quiso dar de graciosa y dijo " Hilda busca suggar para que la mantenga" , cosa que molestó a la veterana actriz que le pidió que dejara de grabar ,pero la mujer siguió burlándose y se atrevió a decir que Hilda tenía cuerpo de jovencita por fuera , pero que por dentro no sabía...Los seguidores le escribían que botara a esa niña, pues está clarito que le tiene envidia y con una asistente así ¿quién necesita enemigos?...

Camino a Somos Tú y Yo

Y a esta superleída columna, siguen llegando cuentos del reality “CAMINO A SOMOS TÚ Y YO”… y ahora me contaron que en el casting presencial había dos colas: una de los que enviaron sus planillas y cumplieron todos los requisitos… y otra, para los amiguitos de la producción, pues muchos incautos que llegaron de madrugada desde el interior del país pasaron de últimos, mientras unas niñas fresas "amiguis" de los asistentes de canal entraban sin hacer cola… y de paso clasificaban. Lo peor es que no sabían cantar, ni actuar, pero llevaban un escote que les dejaba ver su “talento”, cosa que volvió loco al Gustavo Elis y al Aran de las Casas, que se pusieron a repartir gorras como locos… Los representantes de los jóvenes quedaron sorprendidos al ver que los productores le daban jugo y cafecito a ciertos participantes y hasta les indicaban qué debían hacer al entrar al casting... Habrá que esperar la selección final y oficial de los muchachos y muchachas que serán presentados en Sábado Sensacional… pero hasta ahora, todo parece indicar que lo menos que están tomando en cuenta es el talento…

Por cierto, el “rumrum” de que, finalmente, esta serie quedará en veremos, pues “no hay presupuesto”, sigue rondando en el ambiente… Y de ser “verdura el apio” (como la yuca, la batata y el ocumo), yo me pregunto, así, como quien no quiere la cosa: ¿Eso no es jugar con las ilusiones de esos chamos y chamas que están luchando con sus sueños?… Hay que ser bien “hijo de la gran pu…diera” para actuar con tanta mala fe… Yyy mejor dejo la cosa hasta aquí porque yo me conozco… y entonces ¡Cállate, boca!…

