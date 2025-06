Chepa Candela: Nina Sicilia debe ponerse un cohete

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Good morning!!... Y esta laboriosa cronista no pega un ojo (Mucho menos los dos) aquí está lista, ¡como siempre!, y al pie del teclado, para entrarle de lleno a este cotidiano cotilleo que los conecta “face to face” con la movida farandulera de este país ¡y el resto del planeta tierra!…

Valeria Cannavò

Yyy arrancando con el “parling” les bato que el hecho de haber llegado “después de la ambulancia” en el Miss Mundo 2025 no le enfrió el guarapo a la VALERIA CANNAVÓ, pues según una fuente muy cercana a la susodicha, lejos de andar desganada, se va a dedicar de frente a su carrera como diseñadora y modelo…y una vez que venga a Caracas, salude a su gente y cumpla con uno que otro compromiso en la organización Miss Venezuela “picará los cabos” con rumbo a Italia donde tocará puertas en las pasarelas de Roma y Milán, para “sacarle el jugo” al puesto que ocupó en el reto Top Model, una de las previas más importantes del recién finalizado “templete” celebrado en la India y el cual, como se requetesabe, ganó la tailandesa Suchata Chuangsri…

¡Síii, señores!... La susodicha, que ni siquiera logró entrar en el grupete de 40 semifinalistas en la edición número 72 de la elección de la soberana más bella del globo terráqueo, también quiere ejercer su carrera de diseño para poner en práctica lo que aprendió en el Instituto Marangoni MI Fashion, del “país de la bota”, donde estuvo viviendo varios años antes de su participación en el Miss Venezuela… “Valeria es una mujer luchadora que no se amilana por nada y ha visto su experiencia en el Miss Mundo como una enseñanza a la cual le puede sacar todo el provecho posible”, soltó un vocero ligado al entorno íntimo de la susodicha, quien después de la elección, soltó esta perla: “El Miss Mundo no es el final”, dando por sentado que ahora es que queda Valeria Cannavó para rato… ¡Eso que no dude nadie!

Miss Venezuela

Yyy siguiendo en la onda missérica les bato que una vez que ya salieron del paquete de Valeria Cannavó en el Miss Mundo, ahora en la organización Miss Venezuela se disponen a meterse de cabeza, tronco y extremidades en la nueva temporada de la belleza, arrancando con la aplicación del “filtro” a aquellas muchachas que hicieron su preinscripción vía one-line, ya que la orden que vino de allá arriba es que se pongan un cohete y comiencen de una buena vez con la preselección de las que quedarán seleccionadas para la elección de Miss Venezuela 2026, cuya nueva edición se realizaría, tentativamente, durante los primeros días del mes de noviembre…Ooo seeaaa, que desde ya arranca la cuenta regresiva del reinado de STEPHANY ABASALI, quien deberá fajarse “de seis a seis” con su preparación para el Miss Universo, que tendrá lugar el 21 de noviembre, allá, en los predios de Tailandia….El caso es que Nina Sicilia volvió a recibir la orden de que se pusiera las pilas y “arrié ese ganado”…y que además le meta bien la lupa a las aspirantes para que los prospectos que escojan sea mejorcitos que los del año pasado…

Harry Levy

Por cierto: ¿Cómo marchará la cosa entre Nina Sicilia y el HARRY LEVY? Lo pregunto porque me enteré (¡Y trúuuaaa, trúuuaaaa!, cual cotorra me limito a repetir, porque no soy escaparate de nadie) que la primera que arrugó la cara como un acordeón, ique, fue ella cuando supo que el susodicho, que no es ninguna “perita en dulce”, había pasado a formar parte de la Organización Miss Venezuela, cosa que me extraña-araña porque si alguien domina la diplomacia es ella… y ni boba que fuera va a venir a enguerrillarse con alguien tan ligado al “mandamás” de la quinta morada, porque la susodicha sabe muy bien “de qué lado masca la iguana”… ¿O no?.

