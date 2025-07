Chepa Candela: Stephany Abasali y su maleducada "asistonta" dan de qué hablar

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Buueenooosssa todos, todas y todes!!!... Y una vez más les digo: ¡¡Aquíii estoy, si no me han visto!! En esta, la columna más buscada, leída y cotizada del periodismo farandulero de este país, en la cual todo lo que alimente al cotilleo y en donde el chisme se bate mejor que en ninguna otra parte…

Stephany Abasali

Y como de chismear se trata, pues para eso me pagan…y encima “gozo una y parte de la otra” ( O sea, que el placer ¡es por partida doble!) enseguida paso a batirles que como ya se sabe, STEPHANY ABASALI, fue parte del desfile de Giovanni Scutaro, donde demostró su preparación sobre las pasarelas y -¡eso siii!- la belleza innegable que posee , perooo la asistonta, cachifa, secretaria, o no sé qué cosa es, la hizo quedar feo delante de los fablistanes, pues la tipa espantó a sombrerazos a un grupo de periodistas que se le acercaron al final del “templete” para tomar sus impresiones…y los impresionados fueron ellos, pues de la nada brincó la mujer vestida de negro, manoteando las cámaras y gritándole a los colegas que no podían enfocar, ni acercarse a la susodicha porque ella no estaba allí para atender y compartir con la prensa…¡Así como me lo contaron!...La cara de la reina era de asombro ante tan exagerada actitud de su prepotente chaperona que dio muestras de una alarmante mala educación tan patética como ella....y es que el “numerito” que armó fue tan bochornoso y nadie entendió la carga de agresividad de parte ..¿Se habrán enterado Nina Sicilia y Harry Levi de la violenta actitud de ese disfraz?...Y aunque la Miss Venezuela es algo distante con la prensa venezolana, no pudo ocultar su desagrado por lo sucedido…

Brian Urea

Y siguiendo en la onda missérica, les bato que los ejecutivos de Venevisión ven con mucha preocupación que el Director Artístico del Miss Venezuela, que no es otro que BRIAN UREA, ande “del timbo al tambo” metido en cuanto “templete” de cuarta categoría existe… Y precisamente fue por eso que le “templaron las orejas” para que recordara que trabaja en el concurso de belleza más importante de este país y le restregaron que, involucrándose en otros certámenes que no tienen ningún prestigio, lo que hace es rayarse, restándole crédito y respeto como productor…

¡Síii, señores!…Según la onda captada por mis camataguas, el susodicho ofreció a algunas finalistas del Miss Venezuela 2024 (Que todavía tienen compromiso con el canal de la colina) que fueran jurado del Míster y Miss Turismo…y cuando ya las tenía “cuadradas” recibió un telefonazo de la quinta, de donde se las echaron para atrás….sonó el teléfono y atrvés de la llamada le advirtieron que ¡”vamonoosss, vamonooosss”! que dejara de sonsacar a las muchachas…y que además fuera sacándole el cuerpo a esos concursos, pues le restan seriedad a su cargo…”O eres chicha o eres limonada”, soltaron al Brian Urea, quien me imagino deberá poner los huevos en la canasta y ver que le conviene más…O esos "templetes" o el Miss Venezuela...

Anmarie Camacho

Yyy variando el parling, les cuento que ANMARIE CAMACHO dejó a más de uno ¡sin tacón y dando vueltas! por su triunfo en “Estrellas de la cocina”…y es que hasta ella misma ¡quedó estupefacta!, sin entender como siendo tan “pelada” le haya ganado a Liliana Meléndez y a Carmen Julia Álvarez, dos veteranas de los fogones y tienen una sazón bien difícil de superar...Lo cierto es que la animadora se alzó con el premio mayor y representó bien a la casa, pues ella era la única integrante de la familia Televen que participó en este reality al que le faltó como más promoción…porque aunque el Leonardo Villalobos no le guste y se moleste, debe estar consciente de que “Estrellas de la cocina” no hizo ninguna bulla mediática…¡He dicho!...

