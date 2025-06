Chepa Candela: La Mariam Habach dizque se dio “rico y delicioso” por “acullá” en El Tocuyo…

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Feliz inicio de semana, gente bella, y “Federica” también!!… Una vez más, ¡heme aquí!… Fajada como las buenas para llevarles, como “tuttos” los días la tan esperada ración chismográfica que diariamente los pone al tanto de todo lo que pasa, ocurre, sucede y acontece en la “fauna farandulera” de este país… ¡Y zonas aledañas!… donde los chismes, bretes, brollos, dimes y diretes no faltan ¡jamás de los jamases!…

Mariam Habach

Y como para echárselos con pelos, señales y yerbas aromáticas, para eso me tienen aquí. Inmediatamente paso a batirles que la MARIAM HABACH se fue para su pueblo amado "El Tocuyo, Venezuela", a celebrar las fiestas de San Antonio de Padua con “tutta” su gentará, y es que de muy buena fuente me enteré que la Miss no pierde la tradición y cada año viaja hasta su terruño para pagar sus promesas y aplacar sus culpas… ¡Situación que me lleva a hacerme la siguiente pregunta!... ¿Y San Antonio de Padua no es el que les da novio a las solteras? Porque para ser “verdura el apio”, la Habach tiene años más sola que la una; a esa no le ha caído ni el residuo de una ave viajera. ¿Será por eso que se fue “esmachetá” a reclamarle al santo que por favor la ponga de primera en la lista de las “arrejuntá”?, pues de tanto ocupar su tiempo estudiando psicología y odontología, parece que se graduó, pero de "soltería"... Me dicen mis amigas las chismosas que la mujer se mostró simpática (¡qué raro!) y bailó todos los sones habidos y por haber; y hasta se comió el pancito de San Antonio para ver si la bendición le viene desde adentro… ¡Ups! Por cierto, ¿qué pensarán la Dayana Mendoza y la Sthefania Fernández al verla venerar a un santo...? ¿Le lanzarán la primera piedra? ¿Le echarán agua bendita sobre la testa? O le dirán: “Pecadora arrepentida”… porque el fanatismo de este par de exmiss Universo no tiene límites; un día se acostaron católicas y despertaron siendo evangélicas… ¡Qué miedo!...

Noreh

Yyy, cambiando radicalmente el tema, les cuento que el NOREH dejó a más de un incauto con la “jeta espernancá” al anunciar su Tour 2025; un recorrido que lo llevará a visitar un sinnúmero de escenarios – de alto nivel – a partir de este próximo 9 de agosto… El ”papachongo” venezolano lanzó esta “molotov” a consecuencia de los nueve meses que lleva trabajando – codo a codo – con la empresa productora 5020 Récords, proyecto en el que él cuenta historias a través de narrativas cinematográficas y que representa su primer álbum homónimo “NOREH, a film by la vida real”… Para presumir este avance (y restregarle en la cara la buena nueva a todos los chismosos que dudaron de su avasallante éxito), el artista criollo utilizó su cuenta de Instagram (@nxreg) para mostrar tres fotografías en donde se le ve instalado en una sala de cine presentando su recorrido, el cual iniciará en Santo Domingo (República Dominicana), y luego lo llevará a visitar países como: Estados Unidos, México, Chile, Argentina y Uruguay… Esta gira aparentemente cerrará el próximo 22 de noviembre en el Teatro Stella D´Italia de Montevideo… Así que si tienes tus buenas pacas y biyuyos de sobra, ¡apúrate! y compra tus entradas… ¡Se agotan!...

Shakira

Yyy, pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que la SHAKIRA lo volvió a hacer… La cantante colombiana dejó a miles de seguidores, fanáticos y curiosos, como pescados en cava (dígase: fríos y tiesos), cuando segundos antes de subirse al escenario de San Antonio (Texas) se vio en la necesidad de suspender su concierto por aparentes fallas en la estructura del escenario… Con este “merequetengue”, esta sería la sexta presentación que la susodicha cancela en su tour “Las mujeres ya no lloran”… Hasta el momento no se ha informado si este brollo será reprogramado o será suspendido en su totalidad; lo que sí se sabe es que gran parte del público que compró su entrada está como si le cortaran una vena y no echara sangre, ante la tibiera que agarraron con esta lamentable y ya recurrente situación… ¡Adiós!

