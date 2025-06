Fan acusa a Alejandro Sanz de abuso: Era menor de edad cuando me escribía

Suscríbete a nuestros canales

La imagen pública de Alejandro Sanz, podría tambalearse tras las revelaciones de Ivet, una fanática que asegura haber vivido una historia de manipulación emocional y abuso de poder por parte del cantante cuando apenas era menor de edad.

“Estoy aquí por la niña que fui, pero sobre todo por la mujer que soy hoy”, comienza diciendo Ivet en un extenso testimonio que ha sacudido las redes sociales. Según relata, todo comenzó en 2015, cuando Sanz, quién tenía 49 años en ese momento, empezó a seguirla en redes sociales. Ella, una fan adolescente de 18 años, no podía creer que alguien como él le comentara fotos, le enviara mensajes privados e incluso publicara imágenes suyas en su cuenta oficial.

“Él sabía perfectamente lo que yo era desde el principio: una niña que recorría España sola para ir a sus conciertos”, afirma Ivet. Según su testimonio, fue a 10 presentaciones en apenas mes y medio, y poco después se mudó sola a Madrid tras ser contratada para trabajar con él. “Jugó con mis sueños y con mi ilusión”.

Lo más impactante fue que según su relación se volvió íntima y sexual: “Se suponía que estaba viviendo un sueño, pero la realidad es que fue una pesadilla. Me siento engañada, utilizada, humillada... incluso sucia”.

Ivet también asegura que durante aquella etapa sentía que sus conversaciones privadas con el cantante eran espiadas. “No sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba desde mi más absoluta intimidad”, lamenta. A pesar de intentar justificar su comportamiento, afirma que él “traspasó todos los límites".

Recordó con dolor una reciente entrevista de Sanz en la que hablaba de ir “con la verdad por delante”. Para ella, esa imagen pública construida durante años no tiene nada que ver con la realidad: “Ha creado una realidad paralela en la que se cree por encima del bien y del mal. Eso es peligroso”.

Ivet finaliza su mensaje dejando claro por qué ha decidido hablar ahora: “Conmigo no se firmó ningún papelito, y siento una responsabilidad moral. Ya no soy esa niña que hacía todo por estar cerca de él. Ahora reconozco lo que es un vínculo sano y sé cuando alguien solo usa el corazón de los demás para llenar su vacío”.

A pesar de esas declaraciones, en el pasado desde que se conocieron hasta agosto de 2023 la mujer publicaba fotografías con el artista argumentando la excelente persona que consideraba que era además de la admiración que sentía hacia él.

Si algo es cierto es que al parecer Alejandro Sanz la apoyaba bastante, en una publicación de Ivet, la fan escribe: "No me sueltes nunca, yo ya no me imagino una vida sin caminar de tu mano" y en esa misma publicación el artista le respondió: "Jamás te Soltaré"

