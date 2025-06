De la videollamada al estudio: así nació la colaboración entre Greeicy y Karol G

Suscríbete a nuestros canales

La cantante colombiana Greeicy Rendón compartió detalles sobre cómo vivió la invitación de Karol G para colaborar en su nuevo álbum “Tropicoqueta”, una propuesta musical que reúne a diversas voces femeninas del continente.

Durante una entrevista en el pódcast Basicostream, Greeicy relató que recibió una videollamada inesperada de Karol G, quien le dijo: “Tengo una canción que siento que es para las dos”.

Una canción con mensaje entre amigas

La intérprete de “Amantes” señaló que la grabación se llevó a cabo en el estudio personal de Karol G y describió el tema como una herramienta emocional: “A veces no sabemos cómo decirle a alguien que ese hombre no le conviene, pero si no tienes las palabras, mándale esta canción por el chat”.

Reacción ante el anuncio oficial

La emoción de Greeicy se amplificó al descubrir que su nombre figuraba oficialmente en el tracklist del álbum. En sus redes sociales, compartió su reacción en una serie de historias con risas, palabras entrecortadas y agradecimientos: “No me lo creo, estoy feliz, agradecida… esto es demasiado”, dijo al mostrar la lista de canciones.

“Tropicoqueta” fue lanzado el 20 de junio y reúne colaboraciones con artistas como Marco Antonio Solís, Manu Chao y Rauw Alejandro, en un proyecto que Karol G ha definido como una experiencia musical íntima y cargada de emociones.

