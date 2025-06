Hija de Adamari López llora al leer comentarios negativos: “La gente lo agarró feísimo"

Suscríbete a nuestros canales

La hija de Adamari López y Toni Costa, Alaïa, quien a su corta edad ya trabaja como co-conductora de un programa de televisión y cuenta más de 1 millón de seguidores en Instagram, no pudo evitar llorar por malos comentarios en su contra.

Su madre, la productora puertorriqueña contó lo sucedido en su programa digital ‘Ada y Chiqui de show’, dónde explicó todo con lujos y detalles.

"Estábamos jugando a que encontrara los huevitos de Pascua. Yanelis, la señora que trabaja en la casa, me había ayudado a poner los huevitos de Pascua para que ella los encontrara, entonces ella invita a Yanelis a que participe con ella para ayudarla a buscar los huevitos y Yanelis de inmediato encontró uno; claro porque era el que ella había puesto, entonces le digo: ‘Ay no, Yanelis, tú no vas a buscar los huevos’. Porque ella ya sabía dónde estaban los huevos de Pascua. La idea era que Alaïta los encontrara y se lo hiciera difícil y si iba a participar era como ‘hazte la mensa y no los encuentres todos tan fácil para que ella juegue y encuentre los de ella’”, explicó.

Según lo explicado por Adamari López, el comentario fue malinterpretado por muchas personas y la empezaron a criticar. “La gente lo agarró feísimo como que yo era una grosera sin saber el trasfondo”, confesó.

"El video le parecía tan divertido que entró [con mi móvil] a ver qué habían escrito. Alaïa leyó los comentarios y había unos que estaban feísimos y empezó a llorar desconsoladamente porque decía ‘ni mi mamá es así’ e hicieron otro tipo de comentarios que ella no lo entendió”, compartió la también actriz.

“Yo le decía: ‘Mami, no pasa nada, no vamos a leer esto más’. Fue para ella un momento supe difícil en donde se sintió como si nos trataran como menos", agregó Adamari López.

