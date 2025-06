Ivet Playà no se detiene y lleva el escándalo con Alejandro Sanz a la televisión: entrevista termina mal para ella

Suscríbete a nuestros canales

Una entrevista televisiva a Ivet Playà, exseguidora de Alejandro Sanz, ha desatado una fuerte controversia tras sus declaraciones ambiguas y emocionalmente cargadas contra el cantante español.

Playà, quien previamente utilizó sus redes sociales para denunciar supuestas irregularidades en su vínculo con el artista, fue invitada a un programa de televisión para contar su versión, pero sus palabras dejaron más preguntas que respuestas.

Desde el inicio, los presentadores notaron que no habían argumentos sólidos en sus acusaciones. “No sabemos cuál ha sido el daño que has sufrido para salir en redes denunciando eso… si hay irregularidades delictivas, lo que tienes que hacer es ir a un juzgado, no a la televisión”, señaló uno de ellos, en tono firme, tras escuchar a la invitada hablar de “irregularidades” sin especificar hechos concretos, a lo que Ivet Playà respondió:

"Ahora mismo estoy con las emociones totalmente bloqueadas… no solo por mi historia, sino por todos los testigos que he estado leyendo estos días… hay víctimas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz”.

La presentadora no tardó en pedir precisión: “¿Similares en qué? La palabra víctima es muy grande. ¿Fueron delictivas?”. Ante esto, Ivet afirmó que había testimonios que hablaban de “manipulación emocional” y que uno incluso describía a Sanz como “un depredador sexual”.

La declaración fue cortada de inmediato por los conductores del programa quienes recalcaron que esas acusaciones no estaban acordé para la televisión: “Eso debes llevarlo ante un juez”, insistió. La entrevista concluyó con un mensaje claro por parte de la otra presentadora en el set:

“No somos jueces. Hemos intentado entenderte, pero es muy complicado con tanta ambigüedad. Y si hablamos de ética y moral, plantéate si esto es lo correcto”.

La aparición de Ivet ha polarizado las redes sociales, según ella algunos la han respaldado y contado sus versiones personales, pero también es de notar el rechazo que ha recibido por usar espacios mediáticos para hacer denuncias sin fundamento legal ni evidencia clara.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube